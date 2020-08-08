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Александр Лукашенко: «Рапс – это деньги. Крестьяне уже поняли, что это деньги»

08.08.2020 22:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 8 августа Президент ознакомился с ходом уборочной кампании в Минском районе. Александр Лукашенко посетил хозяйство «Гастелловское», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Рапс – это деньги. Крестьяне уже поняли, что это деньги»

Рапсовые поля – большие деньги, об этом тоже был разговор. С учетом наших климатических условий – перспективная масленичная культура. Надо сократить затраты на возделывание и буквально на несколько процентов поднять урожайность.

Александр Лукашенко: «Рапс – это деньги. Крестьяне уже поняли, что это деньги»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это хорошая культура, при 13-15 центнерах с гектара она уже в ноль выходит. Поэтому наша задача – во что бы то ни стало сократить затраты на возделывание рапса. Чтобы 11 центнеров – это уже было в ноль. Т.е. затраты понесли, 11 центнеров получили – все, вышли в ноль. Все остальное, выше – должна быть прибыль. Поэтому надо сократить 20 %, по моим расчетам, и нам надо хотя бы на 2-3 % добавить урожайность.

Рапс – это деньги. Крестьяне уже поняли, что это деньги. Но самое плохое и опасное (вот Александр Николаевич Косинец, целый доктор наук, это ему надо заняться этим вопросом)... Нужна пропаганда рапсового масла. Почему нам выгодно рапс возделывать? Потому что по всему миру покупают. Поняли, что рапс – это лекарство, особенно у нас. Мы имеем масло рапса, продаем по всему миру, а сами сидим на подсолнечном масле. Я не хочу сказать, что подсолнечное масло негодное, но рапсовое гораздо лучше.

Александр Лукашенко: «Рапс – это деньги. Крестьяне уже поняли, что это деньги»

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 8 августа Президент ознакомился с ходом уборочной кампании в Минском районе. Александр Лукашенко посетил хозяйство «Гастелловское», сообщили в...
 
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