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Стали известны последние четвертьфиналисты Лиги чемпионов
Источник материала: Tut.by
«Барселона» на своем поле обыграла «Наполи» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу. Встреча, проходившая на стадионе «Камп Ноу», завершилась со счетом 3:1 в пользу каталонского клуба.
По сумме двух встреч «Барселона» выиграла со счетом 4:2 и вышла в следующий раунд плей-офф — первая игра между командами, проходившая в феврале в «Неаполе» закончилась вничью 1:1.
В четвертьфинале Лиги чемпионов «Барселона» сыграет с «Баварией», которая в параллельной игре победила «Челси» 4:1. Двухматчевое противостояние клубов завершилось со счетом 7:1 в пользу немецкого клуба.
В других четвертьфиналах Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встретится с «Лионом», «Аталанта» сыграет против ПСЖ, а «Лейпциг» проведет встречу с мадридским «Атлетико».
Оставшиеся матчи этого сезона Лиги чемпионов пройдут в формате «Финала восьми» на двух стадионах в Лиссабоне. Четвертьфиналы состоятся с 12 по 15 августа, полуфиналы 18−19 августа, а финал пройдет 23 августа.
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«Барселона» на своем поле обыграла «Наполи» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу. Встреча, проходившая на стадионе «Камп Ноу», завершилась со...
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