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Данные о явке, включения с участков, мнения экспертов и политологов. Что такое информационный канал «Выборы-2020» на СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Главное политическое событие года – выборы Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как голосует страна? Оперативные данные от Центризбиркома о явке, прямые включения с избирательных участков, мнения экспертов и политологов и предварительная оценка от международных наблюдателей. Все это смотрите 9 августа в течение дня в прямом эфире СТВ.
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Данные о явке, включения с участков, мнения экспертов и политологов. Что такое информационный канал «Выборы-2020» на СТВ
Новости Беларуси. Главное политическое событие года – выборы Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как голосует страна? Оперативные...
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