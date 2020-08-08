Данные о явке, включения с участков, мнения экспертов и политологов. Что такое информационный канал «Выборы-2020» на СТВ

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Главное политическое событие года – выборы Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Как голосует страна? Оперативные данные от Центризбиркома о явке, прямые включения с избирательных участков, мнения экспертов и политологов и предварительная оценка от международных наблюдателей. Все это смотрите 9 августа в течение дня в прямом эфире СТВ.