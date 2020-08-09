Сотрудники МВД в связи с проведением выборов переведены на усиленный вариант службы

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МВД призывает граждан соблюдать на президентских выборах установленный законом порядок. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил начальник управления охраны правопорядка главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Дмитрий Курьян, сообщает БЕЛТА.





Сотрудники МВД в связи с проведением президентских выборов переведены на усиленный вариант службы. Организована работа оперативных штабов, как в Министерстве внутренних дел, так и во всех территориальных органах. Работа милиции нацелена на обеспечение правопорядка на избирательных участках, а также на содействие должностным лицам избирательных комиссий, все помещения находятся под круглосуточной охраной.

"Основная цель сотрудников милиции - обеспечить в тесном взаимодействии с членами избирательных комиссий безопасность избирательного процесса, и не допустить нарушений общественного порядка. Просим граждан соблюдать установленный законом порядок. В противном случае сотрудники милиции будут вынуждены незамедлительно реагировать с использованием всех предоставленных законом прав и полномочий", - сказал Дмитрий Курьян.

"Выражаем уверенность, что общими усилиями мы сохраним порядок и спокойствие", - заключил Дмитрий Курьян.