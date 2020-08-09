ЦИК: На выборах президента Беларуси зарегистрированы порядка семи миллионов избирателей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сегодня в Беларуси выбирают президента страны. Всего, по информации ЦИК, в стране зарегистрированы более шести миллионов 800 тысяч избирателей, сообщает «МИР 24».

За четыре дня досрочного голосования на участки пришли более 32% избирателей, внесенных в списки. Всего на выборах образованы 5767 участков, из них 44 за границей, они будут работать в белорусских посольствах и генконсульствах в 36 странах.

На пост президента Беларуси претендуют пять кандидатов. Выборы состоятся, если в них приняли участие более половины избирателей, внесенных в списки для голосования. Президент считается избранным, если за него отдали голоса более половины граждан, принявших участие в голосовании.

Отметим, что с момента открытия в Беларуси избирательных участков, на телеканале «МИР 24» каждый час будут выходить специальные выпуски новостей, посвященные выборам президента республики.