ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

ЦИК: На выборах президента Беларуси зарегистрированы порядка семи миллионов избирателей

09.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сегодня в Беларуси выбирают президента страны. Всего, по информации ЦИК, в стране зарегистрированы более шести миллионов 800 тысяч избирателей, сообщает «МИР 24».

За четыре дня досрочного голосования на участки пришли более 32% избирателей, внесенных в списки. Всего на выборах образованы 5767 участков, из них 44 за границей, они будут работать в белорусских посольствах и генконсульствах в 36 странах.

На пост президента Беларуси претендуют пять кандидатов. Выборы состоятся, если в них приняли участие более половины избирателей, внесенных в списки для голосования. Президент считается избранным, если за него отдали голоса более половины граждан, принявших участие в голосовании.

Отметим, что с момента открытия в Беларуси избирательных участков, на телеканале «МИР 24» каждый час будут выходить специальные выпуски новостей, посвященные выборам президента республики.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для голосования образованы 5767 участков, из них 44 за границей, они будут работать в белорусских посольствах и генконсульствах в 36 странах.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Брестском районе определились победители и призеры этапа Кубка Беларуси по велоспорту на шоссе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.08.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
09.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика