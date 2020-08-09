9 августа – выборы Президента Беларуси

Источник материала: ОНТ

Важный день в жизни Беларуси! Сегодня страна делает свой главный выбор. И от того, каким он будет, зависит наше с вами будущее.

Многие уже воспользовались своим правом голоса досрочно, другие решили сделать это в ключевой день политической кампании. Важно, что к своему гражданскому долгу белорусы относятся с полной ответственностью.

К 9 августа каждый избиратель должен был определиться со своим выбором и окончательно решить, кому, за что и ради чего будет отдан его голос. И кандидаты на пост главы государства уже никак не могут повлиять на это решение – в основной день выборов любая агитация запрещена. Сегодня всё зависит от избирателей.

Хотя выборы – это и серьёзное политическое событие, но они всегда проходят в праздничной атмосфере. По хорошей традиции и сегодня будут организованы выставки, дегустации, развлечения и выездная торговля.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram