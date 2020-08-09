Что такое ипохондрия и как от нее избавиться

Источник материала: Tut.by

Лечение ипохондрии остается серьезной проблемой для врачей, ведь мнимый недуг может спровоцировать настоящие заболевания, пишет «Здоровье Mail.ru» .



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Признаки ипохондрии

Комедию Мольера «Мнимый больной» впервые поставили на сцене в 1673 году. Заглавный герой произведения Арган платит огромные деньги врачам-шарлатанам и без конца принимает сомнительные микстуры и капельки от недугов, которых у него нет. Продолжается это до тех пор, пока такой же мнимый (переодетый) доктор не советует пациенту есть вкусную сытную пищу, пить крепкое вино и позабыть обо всех старых рецептах.

Во времена Мольера ипохондрию считали соматическим заболеванием сродни меланхолии. Иначе драматург мог с полным основанием назвать свою комедию «Ипохондрик», ведь он буквально соединил в характере и поведении Аргана все симптомы ипохондрии.

Так что же это за заболевание такое, которое и не болезнь? Простыми словами, ипохондрия — состояние, при котором человек постоянно обеспокоен своим здоровьем, боится заболеть и пытается лечиться от различных заболеваний.

Характерно, что первый перевод комедии Мольера на русский язык вышел под названием «Больным быть думающий».

Значительно позже термин «ипохондрия» начали применять при многих психических расстройствах, пока значение этого термина не сузилось до «ложной убежденности в болезни». Хотя большинство расстройств, которые приписывает себе ипохондрик, — лишь продукт его фантазии, не стоит обесценивать эти переживания. Ипохондрия сама по себе — настоящая болезнь, и не стоит ухудшать состояние человека бестактными высказываниями.

У ипохондриков риск развития заболеваний сердца примерно на 73% выше, чем у тех, кто спокоен за свое здоровье. Норвежские ученые наглядно показали стоящую перед врачами дилемму: убедить пациента, что нынешняя тревожность никак не связана с заболеваниями сердца, зная при этом, что эта самая тревожность может увеличить риск развития одного из них.

«Терминальной стадией» (не буквально, конечно!) ипохондрии можно назвать синдром Мюнхгаузена — расстройство, когда человек симулирует или вызывает у себя симптомы тех или иных — порой весьма тяжелых — заболеваний. Причем он может даже не понимать, что все это происходит в его голове, и искренне верить в собственное «ненормальное» состояние.

Как лечат ипохондрию

Лечением ипохондрии занимаются неврологи, психотерапевты, психиатры. Основной метод лечения — психотерапия. Какие-либо медикаменты назначаются лишь в крайних случаях: терапия уколами и препаратами убедит ипохондрика, что его надуманные диагнозы — не мнимы.

Как избавиться от ипохондрии?

Пройти диспансеризацию (чекап), чтобы развеять тревогу.

Не «успокаивать» себя алкоголем, сигаретами и лекарствами без рецепта.

Отвлечься на хобби.

Найти психотерапевта, которому вы доверяете.