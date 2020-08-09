ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Что такое ипохондрия и как от нее избавиться

09.08.2020 07:38 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Лечение ипохондрии остается серьезной проблемой для врачей, ведь мнимый недуг может спровоцировать настоящие заболевания, пишет «Здоровье Mail.ru».


Фото: unsplash.com

Признаки ипохондрии

Комедию Мольера «Мнимый больной» впервые поставили на сцене в 1673 году. Заглавный герой произведения Арган платит огромные деньги врачам-шарлатанам и без конца принимает сомнительные микстуры и капельки от недугов, которых у него нет. Продолжается это до тех пор, пока такой же мнимый (переодетый) доктор не советует пациенту есть вкусную сытную пищу, пить крепкое вино и позабыть обо всех старых рецептах.

Во времена Мольера ипохондрию считали соматическим заболеванием сродни меланхолии. Иначе драматург мог с полным основанием назвать свою комедию «Ипохондрик», ведь он буквально соединил в характере и поведении Аргана все симптомы ипохондрии.

Так что же это за заболевание такое, которое и не болезнь? Простыми словами, ипохондрия — состояние, при котором человек постоянно обеспокоен своим здоровьем, боится заболеть и пытается лечиться от различных заболеваний.

Характерно, что первый перевод комедии Мольера на русский язык вышел под названием «Больным быть думающий».

Значительно позже термин «ипохондрия» начали применять при многих психических расстройствах, пока значение этого термина не сузилось до «ложной убежденности в болезни». Хотя большинство расстройств, которые приписывает себе ипохондрик, — лишь продукт его фантазии, не стоит обесценивать эти переживания. Ипохондрия сама по себе — настоящая болезнь, и не стоит ухудшать состояние человека бестактными высказываниями.

У ипохондриков риск развития заболеваний сердца примерно на 73% выше, чем у тех, кто спокоен за свое здоровье. Норвежские ученые наглядно показали стоящую перед врачами дилемму: убедить пациента, что нынешняя тревожность никак не связана с заболеваниями сердца, зная при этом, что эта самая тревожность может увеличить риск развития одного из них.

«Терминальной стадией» (не буквально, конечно!) ипохондрии можно назвать синдром Мюнхгаузена — расстройство, когда человек симулирует или вызывает у себя симптомы тех или иных — порой весьма тяжелых — заболеваний. Причем он может даже не понимать, что все это происходит в его голове, и искренне верить в собственное «ненормальное» состояние.

Как лечат ипохондрию

Лечением ипохондрии занимаются неврологи, психотерапевты, психиатры. Основной метод лечения — психотерапия. Какие-либо медикаменты назначаются лишь в крайних случаях: терапия уколами и препаратами убедит ипохондрика, что его надуманные диагнозы — не мнимы.

Как избавиться от ипохондрии?

  • Пройти диспансеризацию (чекап), чтобы развеять тревогу.
  • Не «успокаивать» себя алкоголем, сигаретами и лекарствами без рецепта.
  • Отвлечься на хобби.
  • Найти психотерапевта, которому вы доверяете.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лечение ипохондрии остается серьезной проблемой для врачей, ведь мнимый недуг может спровоцировать настоящие заболевания.
 
Новости дня
Новости разные
 
9 августа – выборы Президента Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.08.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
09.08.2020
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика