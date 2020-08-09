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Оладьи, вафли и вкусный омлет. Три простых сезонных рецепта из кабачков
Источник материала: Tut.by
Пришел сезон кабачков. Что приготовить: омлет с кабачками, вафли или оладьи? Три вкусных рецепта подготовила для читателей LADY шеф-повар.
Кабачковый омлет с сыром
Ингредиенты
Как готовим:
Кабачок трем на крупной терке. Добавляем яйца, натертый на крупной терке сыр, и соль. Перемешиваем.
Помидор нарезаем кубиками, добавляем мелко нарубленную петрушку, соль и перемешиваем.
В сковороде на средне сильном огне разогреваем 1 ст.л. растительного масла. Выливаем кабачково-яичную массу на сковороду и жарим пару минут.
Переворачиваем и жарим еще пару минут, пока яйца не схватятся. Тут лучше изловчиться и перевернуть с подкидыванием, как блин — так омлет останется целым. Или разделить омлет и перевернуть лопаткой по частям.
Перекладываем на тарелку, сверху кладем томатный салат и подаем.
Кабачковые вафли с сыром к завтраку
Ингредиенты
Кабачок трем на крупной терке. Добавляем натертый сыр, соль, яйцо и сметану, перемешиваем. Добавляем муку и разрыхлитель, замешиваем тесто.
Разогреваем вафельницу. Жарим вафли по 3-4 минуты.
Подаем со сметаной.
Кабачковые оладьи
Ингредиенты
1 крупный кабачок
1 яйцо
150 г. муки
небольшой пучок петрушки
соль и перец по вкусу
Кабачок трем на крупной терке, солим и перчим. Добавляем яйцо, мелко нарубленную зелень. Перемешиваем. Добавляем муку и замешиваем тесто.
Жарим оладьи в небольшом количестве растительного масла до румяной корочки с обеих сторон.
Подаем со сметаной, смешанной с тертым чесноком.
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