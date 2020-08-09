Оладьи, вафли и вкусный омлет. Три простых сезонных рецепта из кабачков

Источник материала: Tut.by

Пришел сезон кабачков. Что приготовить: омлет с кабачками, вафли или оладьи? Три вкусных рецепта подготовила для читателей LADY шеф-повар.



Татьяна НазарукШеф-повар, кулинарный эксперт, автор проекта «Вкусный Блог» и серии кулинарных книг Шеф-повар, кулинарный эксперт, автор проектаи серии кулинарных книг

Кабачковый омлет с сыром





Ингредиенты 150 г. молодого кабачка

2 яйца

20 г. твердого сыра

соль по вкусу

1 средний помидор

Как готовим:

Кабачок трем на крупной терке. Добавляем яйца, натертый на крупной терке сыр, и соль. Перемешиваем.

Помидор нарезаем кубиками, добавляем мелко нарубленную петрушку, соль и перемешиваем.

В сковороде на средне сильном огне разогреваем 1 ст.л. растительного масла. Выливаем кабачково-яичную массу на сковороду и жарим пару минут.

Переворачиваем и жарим еще пару минут, пока яйца не схватятся. Тут лучше изловчиться и перевернуть с подкидыванием, как блин — так омлет останется целым. Или разделить омлет и перевернуть лопаткой по частям.

Перекладываем на тарелку, сверху кладем томатный салат и подаем.

Кабачковые вафли с сыром к завтраку





Ингредиенты 250 г. молодого кабачка

100 г. полутвердого сыра

1 яйцо

1 ст.л. сметаны

соль по вкусу

1 ч.л. разрыхлителя

120 г. муки

Кабачок трем на крупной терке. Добавляем натертый сыр, соль, яйцо и сметану, перемешиваем. Добавляем муку и разрыхлитель, замешиваем тесто.

Разогреваем вафельницу. Жарим вафли по 3-4 минуты.

Подаем со сметаной.

Кабачковые оладьи





Ингредиенты 1 крупный кабачок 1 яйцо 150 г. муки небольшой пучок петрушки соль и перец по вкусу

Кабачок трем на крупной терке, солим и перчим. Добавляем яйцо, мелко нарубленную зелень. Перемешиваем. Добавляем муку и замешиваем тесто.

Жарим оладьи в небольшом количестве растительного масла до румяной корочки с обеих сторон.

Подаем со сметаной, смешанной с тертым чесноком.

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