Концепт-кар или серийный автомобиль? Тест для автознатоков

Источник материала: Tut.by

Фантазии автомобильных дизайнеров зачастую так и остаются фантазиями, максимум воплощенными в макетах на автосалоне. Но иногда их творения добираются до конвейера в практически первозданном виде. Сможете отгадать, где концепт-кар, а где серийный автомобиль?