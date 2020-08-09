|
Концепт-кар или серийный автомобиль? Тест для автознатоков
Источник материала: Tut.by
Фантазии автомобильных дизайнеров зачастую так и остаются фантазиями, максимум воплощенными в макетах на автосалоне. Но иногда их творения добираются до конвейера в практически первозданном виде. Сможете отгадать, где концепт-кар, а где серийный автомобиль?
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Иногда фантазия далеко заводит автомобильных дизайнеров. Еще реже их фантазии практически без изменений идут в серийное производство. Предлагаем угадать, какие...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)