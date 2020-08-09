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Концепт-кар или серийный автомобиль? Тест для автознатоков

09.08.2020 08:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Фантазии автомобильных дизайнеров зачастую так и остаются фантазиями, максимум воплощенными в макетах на автосалоне. Но иногда их творения добираются до конвейера в практически первозданном виде. Сможете отгадать, где концепт-кар, а где серийный автомобиль?

 
 
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Иногда фантазия далеко заводит автомобильных дизайнеров. Еще реже их фантазии практически без изменений идут в серийное производство. Предлагаем угадать, какие...
 
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