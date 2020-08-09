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Выборы президента Беларуси: в стране открылись избирательные участки

09.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Основной день выборов президента стартовал в Беларуси. На высший пост в стране – пять претендентов. Подробности узнавал корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

В Беларуси начался основной день голосования. В стране начинают работать избирательные участки. По всей стране их открылось почти семь тысяч. И они будут работать весь день до 20 часов. Проголосовать белорусы смогут и за границей. Для этого работают участки при посольствах и генконсульствах. За выборами президента Беларуси следит порядка 50 тысячей наблюдателей, в основном, национальных, но есть и международные: от миссии СНГ и от Совета Федерации России. Свои заключения они сделают после того, как закроются избирательные участки.

Напомним, что весь день на телеканале «МИР» будут выходить специальные выпуски новостей о выборах президента Беларуси.



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Теги: Новости
 
 
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Места, где можно распорядиться своим голосом, будут работать весь день до 20 часов.
 
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