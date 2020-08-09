Избирательные участки по выборам Президента Республики Беларусь открылись на Гродненщине

Источник материала: Вороновская газета

На Гродненщине 9 августа, в день выборов Президента Республики Беларусь, будут работать 656 избирательных участков. В терри­ториальных и участковых комисси­ях задействованы более 7,8 тысячи человек, немало людей, уже имеющих опыт работы в избирательных кампаниях.

Аккредитованы около 5 тыс. национальных наблюдателей. Большое внимание уделено материальной базе участков: акцент сделан в том числе и на вопросах безопасности с учетом эпидситуации.

9 августа участки завершат работу в 20.00, так что каждый избиратель может выбрать удобное для себя время, чтобы проголосовать. Но, отправляясь на участок, следует помнить, что бюллетень выдается только по документу, удостоверяю­щему личность. А таким документом может быть паспорт или справка органов внутренних дел об утере паспорта, а для военнослужащих срочной службы – военный билет. Если избиратель внесен в списки для голосования, бюллетень может быть выдан на основе служебного удостоверения госслужащего, студенческого биле­та, пенсионного удостоверения с фотографией и водительских прав.

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