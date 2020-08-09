«Все задачи решаются только мирным путем, путем переговоров». Политики, спортсмены, врачи, артисты – о том, как важно сделать осознанный выбор

Источник материала: ОНТ

За процветающую Беларусь, за уверенность в завтрашнем дне, за светлое будущее! Каждый сам решает, за что отдать свой голос. Но все мы хотим одного – жить мирно и счастливо.

И сейчас у нас есть возможность принять участие в судьбе родной страны и выбрать для неё направление на ближайшие годы. Учителя, врачи, спортсмены, артисты, молодые родители, студенты, старшее поколение – будущее зависит от каждого белоруса.

Вадим Девятовский, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Мы вправе видеть и определять для себя стратегию и поведение на выборах в том числе. И когда нам пытаются навязать другую картинку, которая не срастается с картинкой, в которой мы живем. Повторюсь, не отходя от проблем. Мы видим эти проблемы, объективность, в каких условиях находится страна. И по отношению к другим странам, какие мы имеем преимущества, чего нам не хватает. Мы можем делать выводы, и самый главный вывод для меня — у нас идет поступательное движение вперёд».

Владимир Провалинский, Заслуженный артист Беларуси: «Я вижу развитие, что Беларусь шла вперед, она и так впереди. Мы должны гордиться тем, что наработано. Поэтому благополучия, здоровья и настроения хорошего».

Олег Руммо, директор государственного учреждения «Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии»: «На сегодняшний день, имея величайшую ценность, — независимость нашей страны — для того, чтобы эту ценность сохранить, нам надо объединиться, для того, чтобы эту ценность сохранить нам надо проявлять спокойствие, мужество и выдержку. Нужно трудиться и важно сохранять то, что по крупицам мы создали. И если мы сохраним единство и будем продолжать трудиться, то нам любые горы по плечу».

Владимир Шоков, председатель Совета минской городской организации ветеранов войны в Афганистане «Память»: «Хочу сказать молодежи и всем, кто пытается дестабилизировать обстановку. Дело в том, что одними лозунгами экономику не построишь, одними лозунгами людей не накормишь. Так что надо браться всем вместе, трудиться, не покладая сил своих, рук своих. И тогда мы добьемся изобилия, и тогда мы порешаем все задачи. А все задачи решаются только мирным путем, путем переговоров. Возьмемся все вместе, всё осилим. Порешаем».

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