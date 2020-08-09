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Глава Бреста Александр Рогачук опубликовал обращение к жителям города

09.08.2020 08:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Напомним, что председатель Брестского городского исполнительного комитета Александр Степанович Рогачук является доверенным лицом кандидата в президенты, и действующего президента Беларуси Александра Лукашенко.

Глава Бреста Александр Рогачук опубликовал обращение к жителям города

Вот текст самого обращения к жителям города:

Уважаемые брестчане!

Сегодня ответственный день в жизни нашего государства и нашего города. По сути, мы определяем будущее лицо Бреста.

Давайте подумаем как изменился родной город за последнее десятилетие и зададим себе вопрос хотим ли мы, чтобы эти изменения продолжались.

Перефразируя известного реформатора, выскажу свою позицию: кому-то нужны великие потрясения, а нам нужен уютный, современный, процветающий Брест!

Будем достойны 1000-летней истории нашего города и родной независимой Беларуси!

Выборы Президента проходят сегодня, 9 августа 2020 года в Республике Беларусь. В избирательном бюллетене – имена пятерых кандидатов: Александра Лукашенко, Светланы Тихановской, Андрея Дмитриева, Сергея Черечня и Анны Канопацкой. Для участия в голосовании необходимо явиться на участок по постоянному месту жительства с паспортом либо другим документом, по которому можно голосовать: военному билету, водительскому удостоверению либо справке из милиции об утрате паспорта. Президент Беларуси избирается сроком на пять лет. Таким образом, следующие выборы главы государства должны будут состояться не позднее 2025 года.

Глава государства избирается непосредственно белорусским народом. Голосование является тайным. Выборы признаются состоявшимися, если в голосовании приняли участие более половины граждан, включенных в список избирателей. Глава государства считается избранным, если его поддержали более половины избирателей, принявших участие в голосовании.

 
Теги: Брест
 
 
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  Напомним, что председатель Брестского городского исполнительного комитета Александр Степанович Рогачук является доверенным лицом кандидата в президенты, и...
 
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