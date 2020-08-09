Западный участок для голосования принимает избирателей

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Западный участок для голосования № 1 по выборам Президента Республики Беларусь, расположенный в Несвиже в административном здании филиала КУП «Минскоблдорстрой» — «ДРСУ № 168», открыл свои двери для избирателей в восемь часов утра. Члены избирательной комиссии пришли заранее, чтобы подготовить рабочие места, опечатать урны для основного голосования и выезда на дом, разложить бюллетени и списки избирателей.

Сегодня работа у них будет нелегкой, но большинство из них имеет достаточный опыт, чтобы грамотно и четко выполнять возложенные обязанности.

— Это мои уже девятые выборы, — говорит председатель участковой комиссии Леокадия Чурак. — Впервые в состав участковой избирательной комиссии вошла в 1994 году, была ее секретарем, а с 2010 года — председателем. Занимаюсь организационной работой, осуществляю контроль за ходом голосования, а также вместе с членами участковой комиссии и наблюдателями при необходимости оказываю помощь избирателям, отвечаю на их вопросы.





В списки для голосования на Западном участке включены 1960 человек. Из них 10 — молодые люди, которые впервые принимают участие в голосовании. Для этой категории избирателей подготовлены подарки — блокнот, ручка и календарь от Центризбиркома.





— На нашем участке голосуют жители райцентра, проживающие по улицам Ленинской, Партизанской, Сновской, Толстого, Калиновского, Октябрьской, Радзивилловской, Колосовского, Вишневой, Ромашковой, Шишигиной, Несвижской, — рассказывает Леокадия Петровна. — Отмечу, что наш среднестатистический избиратель достаточно молод, здесь проживает много молодых семей.

На Западном участке № 1 созданы все условия, чтобы избиратели смогли исполнить свой гражданский долг. В открытом доступе имеется вся необходимая документация, оформлен уголок избирателя с информацией о времени работы участковой комиссии, сроках проведения голосования, кандидатах на должность Президента Республики Беларусь.









Для людей с ограниченными возможностями имеется пандус на крыльце здания, а участковая комиссия работает на первом этаже. Также при входе на участок расположены емкости с дезсредством, что обеспечивает дополнительную безопасность для участников избирательной кампании. К слову, все члены участковой комиссии и наблюдатели также придерживаются санитарных норм.

— Отрадно, что люди активно проявляют свою гражданскую позицию, — продолжает председатель участковой избирательной комиссии Леокадия Чурак. — 24,4 % избирателей проголосовали досрочно. Всё прошло в спокойном режиме. Отдать голос за своего кандидата кто-то на участок приходил в одиночку, а кто-то — с семьей, детьми. Ребята охотно подсобляли родителям и опускали в урну бюллетени. 62 человека изъявили желание голосовать сегодня на дому. В 10 часов к ним отправятся члены комиссии на двух автомобилях. Уведомить комиссию о своем желании голосовать на дому граждане могут и сегодня до 18 часов.

За ходом выборов пристально следят наблюдатели. Всего их здесь зарегистрировано 11. Это представители Коммунистической партии Беларуси, районной организации ветеранов, РК ОО «БРСМ», Белорусского профсоюза работников культуры, РОО «Белая Русь», райкома профсоюза работников АПК, Белорусского союза женщин, профсоюза работников государственных и других учреждений, а также один наблюдатель от группы избирателей.









— Сегодня у людей есть возможность не только проголосовать, но и отложить свои заботы и посмотреть на участке тематическую выставку Несвижского историко-краеведческого музея, концерт хора ветеранов труда «Оптимисты», презентацию спортивно-оздоровительной базы «Завитая», измерить артериальное давление, а также посетить буфет, — отмечает Леокадия Чурак.





Оксана ГРОХ.