На Вороновщине идет голосование по выборам Президента Беларуси

Источник материала: Вороновская газета





Абсолютно каждый гражданин страны, обладающий правом голоса, получил приглашение на выборы Президента Республики Беларуси. Кто-то выразил свое волеизъявление в период досрочного голосования. Иные сегодня придут на избирательные участки, чтобы сделать решающий для себя, своей семьи, малой родины и страны в целом выбор. Воскресным утром в 8 часов на Вороновщине распахнул свои двери 21 избирательный участок.



















У входа на избирательный участок №1, расположенный в районном центре культуры и народного творчества в г.п. Вороново, за несколько минут до начала работы комиссии собралось около десятка человек. Необыденно начался этот день и у председателя Вороновского райисполкома Николая Аркадьевича Розума. Глава района по многолетней традиции в этот день стал одним из первых, кто пришел отдать свой голос в поддержку одного из кандидатов в Президенты.







— Спешу на избирательный участок, чтобы в этот важный для всех день быть со своими земляками, поздравить избирательную комиссию и пожелать успешной работы. Моя гражданская позиция понятна: сохранить красоту нашей родной Вороновщины, поддержать людей, которые ежедневно своим трудом создают уют на малой родине, радоваться вместе с ними. Посмотрите, какой урожай зреет на полях! Наш район — сельскохозяйственный: уборочная кампания в самом разгаре. Не смотря на то, что сегодня выходной день, труженики села работают не покладая рук.

В предстоящие пять лет ратую за дальнейшее развитие нашего региона, в частности, сельского хозяйства. Ну а перспективные планы, векторы развития в масштабах страны будут определены Президентом и Правительством на Всебелорусском народном собрании. Надеюсь, что еще больший упор будет сделан на развитие всех отраслей экономики.













