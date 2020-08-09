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На Вороновщине идет голосование по выборам Президента Беларуси

09.08.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

На Вороновщине идет голосование по выборам Президента Беларуси

Абсолютно каждый гражданин страны, обладающий правом голоса, получил приглашение на выборы Президента Республики Беларуси. Кто-то выразил свое волеизъявление в период досрочного голосования. Иные сегодня придут на избирательные участки, чтобы сделать решающий для себя, своей семьи, малой родины и страны в целом выбор. Воскресным утром в 8 часов на Вороновщине распахнул свои двери 21 избирательный участок.


На Вороновщине идет голосование по выборам Президента Беларуси
На Вороновщине идет голосование по выборам Президента Беларуси
На Вороновщине идет голосование по выборам Президента Беларуси
На Вороновщине идет голосование по выборам Президента Беларуси

У входа на избирательный участок №1, расположенный в районном центре культуры и народного творчества в г.п. Вороново, за несколько минут до начала работы комиссии собралось около десятка человек. Необыденно начался этот день и у председателя Вороновского райисполкома Николая Аркадьевича Розума. Глава района по многолетней традиции в этот день стал одним из первых, кто пришел отдать свой голос в поддержку одного из кандидатов в Президенты.


На Вороновщине идет голосование по выборам Президента Беларуси

— Спешу на избирательный участок, чтобы в этот важный для всех день быть со своими земляками, поздравить избирательную комиссию и пожелать успешной работы. Моя гражданская позиция понятна: сохранить красоту нашей родной Вороновщины, поддержать людей, которые ежедневно своим трудом создают уют на малой родине, радоваться вместе с ними. Посмотрите, какой урожай зреет на полях! Наш район — сельскохозяйственный: уборочная кампания в самом разгаре. Не смотря на то, что сегодня выходной день, труженики села работают не покладая рук.

В предстоящие пять лет ратую за дальнейшее развитие нашего региона, в частности, сельского хозяйства. Ну а перспективные планы, векторы развития в масштабах страны будут определены Президентом и Правительством на Всебелорусском народном собрании. Надеюсь, что еще больший упор будет сделан на развитие всех отраслей экономики.


На Вороновщине идет голосование по выборам Президента Беларуси
На Вороновщине идет голосование по выборам Президента Беларуси
На Вороновщине идет голосование по выборам Президента Беларуси

 
 
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Абсолютно каждый гражданин страны, обладающий правом голоса, получил приглашение на выборы Президента Республики Беларуси. Кто-то выразил свое волеизъявление в...
 
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