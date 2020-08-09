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«Готовность 100-процентная, настроение хорошее». В Беларуси открылись участки для голосования
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ровно в восемь утра в Беларуси открылись участки для голосования. На одном из них работает съемочная группа СТВ.
Юлия Стриго, корреспондент:
Здесь уже готовы принимать первых избирателей. И, как показывает практика, голосующие прибывают уже спустя несколько минут после открытия. Так что мы в ожидании. Как говорится, ручки и бюллетени наготове. На участке созданы все условия для безопасного голосования. По всей территории расположены санитайзеры, соблюдается масочный режим.
Денис Вериго, председатель участковой избирательной комиссии № 32:
В течение дня участки также будут посещать международные наблюдатели. Напомним: чтобы отдать свой голос, необходимо при себе иметь паспорт. Бюллетень выдается также при предъявлении военного билета, водительских прав, студенческого. Подойдут также служебное или пенсионное удостоверения.
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Новости Беларуси. Ровно в восемь утра в Беларуси открылись участки для голосования. На одном из них работает съемочная группа СТВ. Юлия Стриго, корреспондент: Мы...
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