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Ермошина: в Гомельской области выборы состоялись

09.08.2020 08:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ермошина: в Гомельской области выборы состоялись

В Гомельской области выборы Президента состоялись, проголосовало уже более 50% избирателей. Такое заявление сделала председатель ЦИК Лидия Ермошина. Об этом сообщает БЕЛТА.

Как отметила председатель ЦИК, к 50% явке приблизилась и Могилевская область. При этом общая явка по стране составила 41,7%.

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В Гомельской области выборы Президента состоялись, проголосовало уже более 50% избирателей. Такое заявление сделала председатель ЦИК Лидия Ермошина. Об...
 
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