Ермошина: в Гомельской области выборы состоялись

Источник материала: ОНТ

В Гомельской области выборы Президента состоялись, проголосовало уже более 50% избирателей. Такое заявление сделала председатель ЦИК Лидия Ермошина. Об этом сообщает БЕЛТА.

Как отметила председатель ЦИК, к 50% явке приблизилась и Могилевская область. При этом общая явка по стране составила 41,7%.

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