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Ермошина: в Гомельской области выборы состоялись
Источник материала: ОНТ
В Гомельской области выборы Президента состоялись, проголосовало уже более 50% избирателей. Такое заявление сделала председатель ЦИК Лидия Ермошина. Об этом
Как отметила председатель ЦИК, к 50% явке приблизилась и Могилевская область. При этом общая явка по стране составила 41,7%.
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В Гомельской области выборы Президента состоялись, проголосовало уже более 50% избирателей. Такое заявление сделала председатель ЦИК Лидия Ермошина. Об...
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