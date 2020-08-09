«Достаточно большое количество людей приходило досрочно голосовать». Председатель одной их избирательных комиссий в Минске – об обстановке на участке и количестве проголосовавших

Источник материала: ОНТ

По всей Беларуси открываются избирательные участки. На одном из них сейчас находится съёмочная группа телеканала ОНТ. Что сейчас происходит на участке? И, может быть, уже есть те, кто решил начать день с важного выбора?

Место встречи изменить нельзя – 9 августа, участок №13 располагается на улице Гамарника в здании физкультурно-оздоровительного центра детей и молодёжи Советского района столицы. Голосуют здесь уже шестой день к ряду. К слову сказать, по официальным данным в Минске за пять дней досрочно проголосовали – 33,4% избирателей.

Председатель местной избирательной комиссии Леонид Пинчук расскажет о том, какая обстановка была на избирательном участке и сколько людей уже проголосовало по участку. Подробности смотрите в видеоинформации.

Как и все остальные участки этот будет работать ровно 12 часов – до 20:00. Затем двери закроются и участковые комиссии приступят к подсчёту голосов. Напомним, общее число избирателей, включённых в списки 6 836 000 человек. Большая часть из них должна проголосовать именно сегодня.

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