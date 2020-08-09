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Международные наблюдатели: «Эксцессов мы не встретили»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. За ходом голосования в Беларуси следят многочисленные наблюдатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего на данный момент аккредитовано 248 иностранных специалистов и около 50 тысяч национальных представителей. За тем, как идет избирательная кампания, наблюдатели следят с самого начала, международные эксперты работают и в регионах.
Так, накануне представители миссии от Межпарламентской Ассамблеи СНГ заявили о том, что во время досрочного голосования они нарушений не зафиксировали. Всего по линии Содружества к настоящему времени аккредитованы 175 человек.
9 августа, в основной день голосования, наблюдатели находятся на избирательных участках с момента открытия, будут посещать их в течение дня.
Арзу Насиб Нагиев, наблюдатель от МПА СНГ:
Екатерина Петрашкевич, наблюдатель от БРСМ:
Николай Матюкевич, наблюдатель от Федерации профсоюзов Беларуси:
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Новости Беларуси. За ходом голосования в Беларуси следят многочисленные наблюдатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего на данный момент...
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