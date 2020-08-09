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Международные наблюдатели: «Эксцессов мы не встретили»

09.08.2020 09:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. За ходом голосования в Беларуси следят многочисленные наблюдатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего на данный момент аккредитовано 248 иностранных специалистов и около 50 тысяч национальных представителей. За тем, как идет избирательная кампания, наблюдатели следят с самого начала, международные эксперты работают и в регионах.

Международные наблюдатели: «Эксцессов мы не встретили»

Так, накануне представители миссии от Межпарламентской Ассамблеи СНГ заявили о том, что во время досрочного голосования они нарушений не зафиксировали. Всего по линии Содружества к настоящему времени аккредитованы 175 человек.

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9 августа, в основной день голосования, наблюдатели находятся на избирательных участках с момента открытия, будут посещать их в течение дня.

Международные наблюдатели: «Эксцессов мы не встретили»

Арзу Насиб Нагиев, наблюдатель от МПА СНГ:
Мы довольны, то, что мы видели, народ может свою волю излагать. Т.е. эксцессов мы не встретили. Мы думаем, что все идет по программе, и никаких нарушений мы не наблюдали.

Международные наблюдатели: «Эксцессов мы не встретили»

Екатерина Петрашкевич, наблюдатель от БРСМ:
В целом процесс на участках для голосования, конечно, организован в соответствии с Избирательным кодексом. Ребята, которые сегодня работают наблюдателями на избирательных участках, отмечают, что процесс организован в соответствии с требованием законодательства страны.

Международные наблюдатели: «Эксцессов мы не встретили»

Николай Матюкевич, наблюдатель от Федерации профсоюзов Беларуси:
Каких-то ярко выраженных или еще каких-то нарушений у нас не зафиксировано. И в принципе процесс идет правильно и спокойно. Хотя мы отмечаем (в том числе есть сегодня и заявление нашего руководителя Михаила Сергеевича), что уже, наверное, более 50 случаев в стране, когда проводятся какие-то непонятные действия, провокации, можно даже назвать. Мы смотрим на это, там находятся и наши наблюдатели, подтверждения такие случаи не находят.

Люди в материале: Екатерина Петрашкевич, Арзу Насиб Нагиев, Николай Матюкевич

 
 
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Новости Беларуси. За ходом голосования в Беларуси следят многочисленные наблюдатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего на данный момент...
 
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