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41,7% избирателей проголосовали досрочно на президентских выборах

09.08.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

41,7% избирателей проголосовали досрочно на президентских выборах

Об этом в воскресенье в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина.

В Гомельской области выборы состоялись: в регионе проголосовали более 50% избирателей, добавила она.

Также к 50%-ной явке избирателей приблизилась Могилевская область.

В Брестской области проголосовали 38,4% избирателей, в Витебской – 39,34%, Гродненской– 38,6%, Минской – 39,66%, в Минске – 33,4%.

Напомним, общее число избирателей, включенных в списки, составляет 6 829 937 человек.

Общая явка по стране составила 41,7%.

Досрочное голосование проходило с 4 по 8 августа.

Основной день голосования на выборах Президента Беларуси 9 августа. 

СБ

 
Теги: Минск
 
 
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Об этом в воскресенье в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина. В Гомельской области выборы состоялись: в регионе проголосовали...
 
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