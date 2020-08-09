|
41,7% избирателей проголосовали досрочно на президентских выборах
09.08.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Об этом в воскресенье в эфире телеканала
В Гомельской области выборы состоялись: в регионе проголосовали более 50% избирателей, добавила она.
Также к 50%-ной явке избирателей приблизилась Могилевская область.
В Брестской области проголосовали 38,4% избирателей, в Витебской – 39,34%,
Напомним, общее число избирателей, включенных в списки, составляет 6 829 937 человек.
Общая явка по стране составила 41,7%.
Досрочное голосование проходило с 4 по 8 августа.
Основной день голосования на выборах Президента Беларуси 9 августа.
СБ
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом в воскресенье в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина. В Гомельской области выборы состоялись: в регионе проголосовали...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)