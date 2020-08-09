41,7% избирателей проголосовали досрочно на президентских выборах

Источник материала: Вороновская газета





Об этом в воскресенье в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина.

В Гомельской области выборы состоялись: в регионе проголосовали более 50% избирателей, добавила она.

Также к 50%-ной явке избирателей приблизилась Могилевская область.

В Брестской области проголосовали 38,4% избирателей, в Витебской – 39,34%, Гродненской – 38,6%, Минской – 39,66%, в Минске – 33,4%.

Напомним, общее число избирателей, включенных в списки, составляет 6 829 937 человек.

Общая явка по стране составила 41,7%.

Досрочное голосование проходило с 4 по 8 августа.

Основной день голосования на выборах Президента Беларуси 9 августа.

СБ