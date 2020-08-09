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Досрочное голосование: явка избирателей в Гомельской области – более 50%

09.08.2020 09:04 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Досрочное голосование: явка избирателей в Гомельской области – более 50%

Сделать свой выбор белорусы могли уже с 4-го августа. Досрочное голосование в Беларуси началось во вторник и завершилось накануне в 19:00. Многие избиратели уже выполнили свой гражданский долг, придя на участки заранее, а выходные оставили для отдыха.

А у нас уже есть последние данные от Центризбиркома по досрочному голосованию. Итак, за пять дней явка по стране составила 41,7%. В Брестской области на участки пришли почти 38,5% совершеннолетних жителей, в Витебской области свой выбор с делали свыше 39%. Самый активный Гомельский регион – там показатель явки уже превысил 50%. В Гродненской области проголосовали свыше 38,5% избирателей, в Могилевской – явка вплотную приблизилась к 50%. 

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Сделать свой выбор белорусы могли уже с 4-го августа. Досрочное голосование в Беларуси началось во вторник и завершилось накануне в 19:00. Многие избиратели уже...
 
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