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Все экстренные службы в день выборов будут работать в усиленном режиме

09.08.2020 08:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Все экстренные службы в день выборов будут работать в усиленном режиме

Чтобы электоральная кампания прошла спокойно и без происшествий, все экстренные службы сегодня будут работать в усиленном режиме. 

Спасатели ещё в преддверии открытия проверили избирательные участки на безопасность. Пути эвакуации, исправность электрооборудования, пожарные извещатели, охранная сигнализация. Для тех, кто работает на выборах, проведён инструктаж на случай чрезвычайных ситуаций. В МВД также заверили, что принимают все необходимые меры, чтобы избирательная кампания прошла в штатном режиме.

Начеку сегодня – и врачи. На всех избирательных участках открыты медпункты. При необходимости помощь окажут прямо на месте. Если понадобится, экстренно прибудет и скорая.

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Чтобы электоральная кампания прошла спокойно и без происшествий, все экстренные службы сегодня будут работать в усиленном режиме.  Спасатели ещё в преддверии...
 
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