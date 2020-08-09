|
Все экстренные службы в день выборов будут работать в усиленном режиме
Источник материала: ОНТ
Чтобы электоральная кампания прошла спокойно и без происшествий, все экстренные службы сегодня будут работать в усиленном режиме.
Спасатели ещё в преддверии открытия проверили избирательные участки на безопасность. Пути эвакуации, исправность электрооборудования, пожарные извещатели, охранная сигнализация. Для тех, кто работает на выборах, проведён инструктаж на случай чрезвычайных ситуаций. В МВД также заверили, что принимают все необходимые меры, чтобы избирательная кампания прошла в штатном режиме.
Начеку сегодня – и врачи. На всех избирательных участках открыты медпункты. При необходимости помощь окажут прямо на месте. Если понадобится, экстренно прибудет и скорая.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чтобы электоральная кампания прошла спокойно и без происшествий, все экстренные службы сегодня будут работать в усиленном режиме. Спасатели ещё в преддверии...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)