|
Поздравление от руководства области с Днем строителя
09.08.2020 08:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Уважаемые работники и ветераны строительного комплекса Брестчины! Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником.
Профессия строителя важна во все времена. Сегодня она особенно востребована и открыта для совершенствования мастерства и творческого созидания.
Результаты труда работников строительного комплекса – у всех на виду. Это ваши умелые руки, пытливые умы, неравнодушные души преображают облик наших городов и сел. Промышленные сооружения и транспортные магистрали, красивые жилые комплексы и современные спортивные объекты, уютные детские сады и оснащенные высокотехнологичным оборудованием медицинские учреждения создают достойные условия для созидательного труда и делают жизнь людей удобной.
Строители Брестской области вносят значительный вклад в динамичное развитие ее экономики. Именно вы закладываете фундамент достойной жизни своих земляков и дарите им радость новоселий. Во многом от вас зависят комфорт и благоустройство нашей малой родины. Поэтому примите слова искренней благодарности за профессионализм, высокую степень ответственности, самоотверженный труд и добросовестное отношение к своему делу.
Особые слова благодарности адресуем ветеранам строительной отрасли за многолетний труд, богатый профессиональный и житейский опыт. От вас молодежь перенимает лучшие традиции, учится трудиться на благо Берестейского края.
Уважаемые строители! В этот праздничный день от всей души желаем вам здоровья, благополучия, добра. Пусть растет количество построенных вами объектов, которые будут украшать нашу землю! Финансовой стабильности, интересных проектов и неизменных успехов во всех начинаниях во имя дальнейшего процветания любимой Беларуси!
Брестский областной исполнительный комитет
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2020 21.by