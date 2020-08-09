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Поздравление от руководства области с Днем строителя

09.08.2020 08:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Уважаемые работники и ветераны строительного комплекса Брестчины! Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником.

Поздравление от руководства области с Днем строителя

Профессия строителя важна во все времена. Сегодня она особенно востребована и открыта для совершенствования мастерства и творческого созидания.

Результаты труда работников строительного комплекса – у всех на виду. Это ваши умелые руки, пытливые умы, неравнодушные души преображают облик наших городов и сел. Промышленные сооружения и транспортные магистрали, красивые жилые комплексы и современные спортивные объекты, уютные детские сады и оснащенные высокотехнологичным оборудованием медицинские учреждения создают достойные условия для созидательного труда и делают жизнь людей удобной.

Строители Брестской области вносят значительный вклад в динамичное развитие ее экономики. Именно вы закладываете фундамент достойной жизни своих земляков и дарите им радость новоселий. Во многом от вас зависят комфорт и благоустройство нашей малой родины. Поэтому примите слова искренней благодарности за профессионализм, высокую степень ответственности, самоотверженный труд и добросовестное отношение к своему делу.

Особые слова благодарности адресуем ветеранам строительной отрасли за многолетний труд, богатый профессиональный и житейский опыт. От вас молодежь перенимает лучшие традиции, учится трудиться на благо Берестейского края.

Уважаемые строители! В этот праздничный день от всей души желаем вам здоровья, благополучия, добра. Пусть растет количество построенных вами объектов, которые будут украшать нашу землю! Финансовой стабильности, интересных проектов и неизменных успехов во всех начинаниях во имя дальнейшего процветания любимой Беларуси!

Брестский областной исполнительный комитет
Брестский областной Совет депутатов

Поздравление от руководства области с Днем строителя

Поздравление от руководства области с Днем строителя

Поздравление от руководства области с Днем строителя Поздравление от руководства области с Днем строителя Поздравление от руководства области с Днем строителя Поздравление от руководства области с Днем строителя Поздравление от руководства области с Днем строителя
Поздравление от руководства области с Днем строителя Поздравление от руководства области с Днем строителя Поздравление от руководства области с Днем строителя Поздравление от руководства области с Днем строителя Поздравление от руководства области с Днем строителя

Поздравление от руководства области с Днем строителя

 
 
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  Уважаемые работники и ветераны строительного комплекса Брестчины! Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником. Профессия строителя важна во все...
 
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