В Несвижском районе проходит голосование

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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С хорошим настроением пришел первым на Садовый избирательный участок №4 по выборам Президента Республики Беларусь житель улицы 1 Мая Руслан Мурзов. В беседе с корреспондентом «НН» он рассказал, что решил выполнить свой гражданский долг с самого утра, потому что хочет использовать хорошую погоду сегодняшнего дня, чтобы выехать с семьей на природу и не спешить с возвращением в город.





— Я всегда принимал участие в выборах всех уровней, потому что это дело обязательное и нужное, — говорит мой собеседник. — Я считаю, что у людей должны быть надежные представители их интересов, а к выборам первого лица страны нужно подходить с особой ответственностью, ведь мы выбираем наше будущее.





Руслан Валентинович работает инженером по эксплуатации оборудования на частном предприятии и надеется, что после выборов город Несвиж и вся наша страна станут еще более современными и благоустроенными.

Софья ЛЮБАНЕЦ.