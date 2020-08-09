Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев проголосовал на своем участке

Источник материала: ОНТ

С самого утра избиратели активно идут на участки для голосования и в регионах.

В Витебске одним из первых пришёл сегодня сделать свой выбор председатель облисполкома Николай Шерстнев. На 22-м участке для голосования он был четвёртым, кто опустил бюллетень в урну.

Николай Шерстнёв, председатель Витебского облисполкома: «Я всё-таки руководствовался основным: это мирная политика нашей страны, это наша мирная Беларусь. Другого и быть не должно, всё остальное – это вторично. Можно хуже немножко жить, можно лучше, это в основном зависит от нас».

В регионе приступили к работе и международные наблюдатели. В Витебской области они посетят все крупные города, побывают на участках для голосования в сельской местности.

Александр Серавин, международный наблюдатель (Россия): «Мы что-то видим для себя новое, что у нас не используется, как, например, карточки для слабовидящих. Некое новшество для нас. Мы подумаем: может, мы у себя такое будем применять. У вас выборы проходят по-семейному, по-домашнему, без какого-то особого надрыва».

Голосование продлится до восьми вечера. Так что еще времени достаточно, чтобы сделать свой выбор и отдать свой голос за того или иного кандидата в президенты.

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