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Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев проголосовал на своем участке
Источник материала: ОНТ
С самого утра избиратели активно идут на участки для голосования и в регионах.
В Витебске одним из первых пришёл сегодня сделать свой выбор председатель облисполкома Николай Шерстнев. На 22-м участке для голосования он был четвёртым, кто опустил бюллетень в урну.
В регионе приступили к работе и международные наблюдатели. В Витебской области они посетят все крупные города, побывают на участках для голосования в сельской местности.
Голосование продлится до восьми вечера. Так что еще времени достаточно, чтобы сделать свой выбор и отдать свой голос за того или иного кандидата в президенты.
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С самого утра избиратели активно идут на участки для голосования и в регионах. В Витебске одним из первых пришёл сегодня сделать свой выбор председатель...
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