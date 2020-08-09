Национальный экзитпол ведет работу на избирательных участках

Источник материала: ОНТ

С момента открытия мест для голосования начал работу и Национальный экзитпол. Это анонимный опрос людей, которые уже отдали свой голос за понравившегося кандидата и вышли с избирательного участка.

Проводит социологическое исследование Белорусский комитет молодежных организаций (сокращенно БКМО). Логотипом обозначены кепки, ручки, сумки и даже медицинские маски волонтеров. Весь день они будут дежурить у избирательных участков на расстоянии не менее 10 метров. Двое задают вопросы, третий (старший в группе) отвечает за подсчет результатов и передает информацию по телефону в штаб, где находятся операторы, отвечающие за конкретный регион.

Игорь Пинчук, научный консультант исследования, кандидат социологических наук: «Таких сеансов передачи информации планируется пять в городах, в сельских населенных пунктах – четыре. С таким интервалом мы будем получать информацию, аккумулировать и обрабатывать, чтобы к моменту закрытия участков для голосования мы уже могли получить результат. Опрос анонимный, и граждане, которые выходят и к ним обращается интервьюер, могут быть спокойны. Здесь никакие данные не учитываются, это просто задается вопрос, за кого он проголосовал. Опрашиваются не все люди, которые выходят с участка, а задается определенный шаг, чтобы соблюдалась случайная вероятность попадания человека в выборку. То есть, когда выходят люди из участка, мы опрашиваем не первого, кто вышел, а с определенным шагом. Например, каждый 20-й. 20 человек вышли – и опрашивается 21-й. В сельских населенных пунктах шаг будет меньше, потому что там меньше избирателей. Мы будем благодарны, если люди будут поддерживать и отвечать на вопросы, соглашаться на участие в данном опросе».

В исследовании, которое проводит национальный экзитпол, будет задействовано более 300 участков для голосования. Они выбирались пропорционально численности электорального населения в каждой области путем жеребьевки. Это международная методика. Контролировать проведение экзитполов будут международные и национальные эксперты. За целый день планируется опросить порядка 12 тысяч респондентов. Таким образом, будет понятна общая картина, как проголосовали люди. Итоги станут известны через 20 минут после закрытия избирательных участков.

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