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Национальный экзитпол ведет работу на избирательных участках
Источник материала: ОНТ
С момента открытия мест для голосования начал работу и Национальный экзитпол. Это анонимный опрос людей, которые уже отдали свой голос за понравившегося кандидата и вышли с избирательного участка.
Проводит социологическое исследование Белорусский комитет молодежных организаций (сокращенно БКМО). Логотипом обозначены кепки, ручки, сумки и даже медицинские маски волонтеров. Весь день они будут дежурить у избирательных участков на расстоянии не менее 10 метров. Двое задают вопросы, третий (старший в группе) отвечает за подсчет результатов и передает информацию по телефону в штаб, где находятся операторы, отвечающие за конкретный регион.
В исследовании, которое проводит национальный экзитпол, будет задействовано более 300 участков для голосования. Они выбирались пропорционально численности электорального населения в каждой области путем жеребьевки. Это международная методика. Контролировать проведение экзитполов будут международные и национальные эксперты. За целый день планируется опросить порядка 12 тысяч респондентов. Таким образом, будет понятна общая картина, как проголосовали люди. Итоги станут известны через 20 минут после закрытия избирательных участков.
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С момента открытия мест для голосования начал работу и Национальный экзитпол. Это анонимный опрос людей, которые уже отдали свой голос за понравившегося...
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