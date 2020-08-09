В Санкт-Петербурге граждане Беларуси активно голосуют на выборах президента

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Проголосовать на выборах президента Беларуси можно и за пределами республики. Например, в России. В Санкт-Петербурге избирательный участок находится в отделении посольства республики. Как там отметили, посетителей в эти дни было много. Всего проголосовать должны около 600 человек. Половина из них сделали это досрочно. При этом никакой предварительной записи для голосования не требуется.