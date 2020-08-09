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Беларусы массово жалуются на проблемы с интернетом. Всё, началось? Отключают связь?

09.08.2020 10:46 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 9 августа, в день выборов президента беларусы массово жалуются на проблемы с интернетом. Об этом со ссылкой на читателей пишут TUT.by, Onliner, «Медиазона» и другие СМИ.

Что известно

Перебои в работе интернета заметили ориентировочно после восьми утра. Пользователи из Минска обратили внимание, что у них крайне медленно грузятся медиафайлы в Telegram, тормозит YouTube, отваливаются Google-сервисы. Как в Минске, так и за городом не открывается платформа zubr.in. Кто-то говорит, что не удается зайти на сайт Виктора Бабрико и популярные новостные порталы. В ряде магазинов на улицах столицы вывесили объявления о возможных технических сбоях терминалов.

В Telegram-чате минчан сообщают о проблемах с VPN-сервисами, в частности, с TunnelBear (накануне этот сервис подарил беларусам 10 Гб бесплатных данных). А также с сервисом 1.1.1.1. С Tor и VPN в браузере Opera пока сбоев нет. Анонимайзер Psiphon Pro также работает в обычном режиме.

О проблемах с сервером заявляют на форуме игры World of Tanks.

Что теперь делать

KYKY позвонил в контактные центры операторов мобильной связи МТС и А1. Там сказали, что о блокировке интернета никакой информацией не владеют, мол, ничего такого нет. А в беседе с Onliner замгендиректора «Белтелекома» по техническим вопросам Вадим Шайбаков сказал следующее: «В настоящее время мы наблюдаем перебои с доступом к некоторым ресурсам и перегрузку каналов из-за зарубежного трафика в большом количестве. Пока не можем определить, генерируют его люди или машины – сейчас работаем над этим».

Однако на случай, если интернет действительно вырубят, мы составили гид, как в такой ситуации быть. Он ниже по ссылке.

Читайте по теме: В Беларуси могут отключить интернет? Вот, что надо делать, если это действительно произойдет

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня, 9 августа, в день выборов президента беларусы массово жалуются на проблемы с интернетом. Об этом со ссылкой на читателей пишут TUT.by, Onliner, «Медиазона» и...
 
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