Вот, что нужно брать с собой на мирную акцию

Источник материала: KYKY

В Беларуси день выборов – праздник, который может закончиться, как угодно. Чтобы вы были готовы ко всему, команда БНР100 составила памятку, что надеть и взять с собой, собираясь на мирную акцию. Поехали.

Пункт первый. Одежда

Обувь, в которой вы находитесь, должна быть без металлических набоек, супинаторов, и шнурков. Без поясных ремней, галстуков, подтяжек и т.п.

Девушки, надевайте трусы, а не стринги. Стринги не запрещены, но многие имели с ними плохой опыт.

С собой на акцию лучше всего брать 2 пары нижнего белья. Будем надеяться, что они не посчитают надетую, как третью. И две пары носков.

Также стоит положить в рюкзак что-то теплое: байка или толстовка (мы же не знаем, что там будет с погодой). И сменную футболку.

На мирную акцию лучше надевать то, что не жалко выкинуть.

Пункт второй. Здоровье

Если возможно, возьмите с собой запасные очки. Они могут срывать очки у вас с лица, чтобы дезориентировать – в общем, мало ли что.

Берите и ваши лекарства. Лучше всего, если на них есть выписка из рецепта/какое-то подтверждение, что это назначено врачом.

Пункт третий. Гигиена

Вам понадобится антисептик (без содержания спирта), влажные и «сухие» салфетки, зубная паста/щетка, расческа, шампунь, крем для лица и для рук (крем и шампунь переложить в прозрачные тревел-баночки), мыло (туалетное и хозяйственное).

Маленькая бандана/косынка, чтобы сберечь волосы и сохранять их почище от мытья до мытья.

Идя на акцию, лучше не использовать декоративную косметику. Но если все же вам не удалось обойтись без косметики, не забудьте взять с собой средство для снятия макияжа (в прозрачной емкости) и ватные диски.

Н е используйте пахучую косметику (рядом с вами могут оказаться аллергики).

Обязательно возмите салфетку из микрофибры (такую, как у автомобилистов, она хорошо убирает влагу и быстро сохнет).

Не нужно брать с собой маникюрные ножницы, металлические и стеклянные пилки, пинцет.

Пункт четвертый. Еда и радости

Вам точно стоит взять с собой бутылку питьевой воды.

Высококалорийную, энергетическую еду: орехи, сухофрукты и шоколадные/энергетические батончики.

Пачку сигарет, даже если вы не курите (порадовать другого человека).

Ручку и немного бумаги/блокнот, пара конвертов.

Берегите себя и будьте аккуратны.