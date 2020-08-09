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Сумасшедшая явка по версии ЦИК, задержания и военная техника в Минске. Как феерично в Беларуси начался день выборов
Источник материала: KYKY>
Ждали? А вот и он, день выборов. Все лето мы рассказывали вам, как в Беларуси идет самая эпохальная президентская гонка с 94-го, не будем изменять себе. KYKY собрал все самое важное, что должен знать каждый беларус к утру 9 августа.
Во-первых, хочется рассказать, что до дня выборов дошли целых пять кандидатов: Светлана Тихановская, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Сергей Черечень и Александр Лукашенко. Правда, вчера объединенный штаб Тихановской чуть не лишился Марии Колесниковой – ее увезла на бусе милиция, но быстро отпустила, сказала, что Марию «перепутали» с кем-то другим. Но это ничего.
Во-вторых, хочется сказать спасибо всем беларусам: платформе «Голос», альтернативной площадке для подсчета голосов избирателей на выборах, собралось больше миллиона пользователей. И это круто.
А теперь к новостям: 4 августа в Беларуси началось досрочное голосование. ЦИК
Видимо, Лидия Ермошина не может без заявлений. Вот сегодня она
Ну а вообще, наши защитники из силовых структур уже полностью готовы к сегодняшнему дню: сотрудники МВД переведены на усиленный вариант службы, об этом
Минчане уже заметили, что возле Дворца Республики и Дворца профсоюзов на Октябрьской площади выставили ограждения – зачем они нужны, правоохранительные органы журналистам не рассказали.
А еще сегодня ночью в центре Минска заметили военную технику.
Но есть и хорошие новости: Светлана Тихановская записала мощное послание ко беларусам. Если еще не видели, идите скорее
И еще немного полезной информации от KYKY
Если выборы-2020 – ваши первые, ну, или вы просто ничего не знаете о том, как нужно вести себя в этот день, обязательно прочитайте нашу простую и четкую
Если у вас остались вопросы про голосование на выборах, можете
Если вы всё еще ничего не знаете про платформу
Если, ну а вдруг, в Беларуси реально отключат интернет –
Ну и на всякий случай прочитайте еще один один полезный материал KYKY:
Фото обложки: Александр Шелегов
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Сумасшедшая явка по версии ЦИК, задержания и военная техника в Минске. Как феерично в Беларуси начался день выборов
Ждали? А вот и он, день выборов. Все лето мы рассказывали вам, как в Беларуси идет самая эпохальная президентская гонка с 94-го, не будем изменять себе. KYKY собрал все...
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