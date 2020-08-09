Сумасшедшая явка по версии ЦИК, задержания и военная техника в Минске. Как феерично в Беларуси начался день выборов

Источник материала: KYKY

Ждали? А вот и он, день выборов. Все лето мы рассказывали вам, как в Беларуси идет самая эпохальная президентская гонка с 94-го, не будем изменять себе. KYKY собрал все самое важное, что должен знать каждый беларус к утру 9 августа.

Во-первых, хочется рассказать, что до дня выборов дошли целых пять кандидатов: Светлана Тихановская, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Сергей Черечень и Александр Лукашенко. Правда, вчера объединенный штаб Тихановской чуть не лишился Марии Колесниковой – ее увезла на бусе милиция, но быстро отпустила, сказала, что Марию «перепутали» с кем-то другим. Но это ничего.

Во-вторых, хочется сказать спасибо всем беларусам: платформе «Голос», альтернативной площадке для подсчета голосов избирателей на выборах, собралось больше миллиона пользователей. И это круто.

А теперь к новостям: 4 августа в Беларуси началось досрочное голосование. ЦИК утверждает , что за пять дней этого мероприятия явка избирателей составила 41,7%. Но у инициативы «Честные люди», от которой беларусы выдвинулись в независимые наблюдатели на избирательные участки, мнение насчет явки не такое «рекордное». Итоговых данных за пять дней инициатива еще озвучила, но посмотрите, как разнились «показания» за первые три дня досрочного голосования.

Видимо, Лидия Ермошина не может без заявлений. Вот сегодня она заявила , что: «В вечерние часы по крайней мере оппоненты власти обещают скопление людей. Это значит, что в избирательных комиссиях участковых будет установлен пропускной режим, будет запускаться только то количество избирателей, сколько членов комиссии выдают избирательные бюллетени». Спасибо, что с автоматами около избирательных участков нас встречать не будут.

Ну а вообще, наши защитники из силовых структур уже полностью готовы к сегодняшнему дню: сотрудники МВД переведены на усиленный вариант службы, об этом сообщил в эфире телеканала «Беларусь 1» начальник управления охраны правопорядка ГУОПП МВД Дмитрий Курьян.

Минчане уже заметили, что возле Дворца Республики и Дворца профсоюзов на Октябрьской площади выставили ограждения – зачем они нужны, правоохранительные органы журналистам не рассказали.

А еще сегодня ночью в центре Минска заметили военную технику.

Но есть и хорошие новости: Светлана Тихановская записала мощное послание ко беларусам. Если еще не видели, идите скорее смотреть .

И еще немного полезной информации от KYKY

Если выборы-2020 – ваши первые, ну, или вы просто ничего не знаете о том, как нужно вести себя в этот день, обязательно прочитайте нашу простую и четкую инструкцию, как правильно голосовать .

Если у вас остались вопросы про голосование на выборах, можете задать их в Telegram-чате «Честных людей» .

Если вы всё еще ничего не знаете про платформу «Голос» – пора с ней познакомиться. Кратко: платформу разработала инициатива «Честные люди». После 20.00 9 августа нужно отправить фото своего бюллетеня в чат-боты Viber и Telegram. Это необходимо, чтобы увидеть реальное распределение голосов между кандидатами. При регистрации платформа запросит указать номер телефона – не переживайте из-за этого. Разработчики «Голоса» гарантируют пользователям анонимность и безопасность.

Если, ну а вдруг, в Беларуси реально отключат интернет – вот, что надо делать, если это действительно произойдет .

Ну и на всякий случай прочитайте еще один один полезный материал KYKY: «На меня бежит ОМОН – что делать? Чёткая инструкция, как вести себя при задержании и на суде» .

Фото обложки: Александр Шелегов