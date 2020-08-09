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ЦИК: Явка на досрочном голосовании на выборах президента Беларуси составила 41,7%

09.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси выбирают президента страны. На пост главы государства претендуют пять кандидатов, в том числе и действующий президент страны Александр Лукашенко, сообщает «МИР 24».

По данным ЦИК, за пять дней досрочного голосования на участки пришли 41,7% избирателей, внесенных в списки. Всего в республике зарегистрированы более шести миллионов 800 тысяч избирателей. По всей стране открылись свыше пяти тысяч семисот участков и почти 50 за границей – в белорусских посольствах и генконсульствах.

Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примут участие более половины избирателей. Главой государства станет тот кандидат, за которого проголосует более половины граждан, пришедших на избирательные участки.

Напомним, в начале каждого часа сегодня на телеканале «МИР» выходят специальные выпуски новостей о ходе выборов президента Беларуси.



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Теги: Новости
 
 
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Главой государства станет тот кандидат, за которого проголосует более половины граждан, пришедших на избирательные участки.
 
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