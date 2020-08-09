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«Я сделал свой выбор за мирную страну, в которой комфортно жить и почётно служить». Как голосуют витебские десантники?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Первые в жизни выборы. Один из самых молодых участков страны, где средний возраст избирателей – чуть более 20-ти лет. Речь об избирательном участке, расположенном в 103-й витебской отдельной воздушно-десантной бригаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И еще он – самый мужской, ведь среди голосующих – ни одной девушки: свой выбор делают в воинской части исключительно солдаты. А вот контрактники, прапорщики и офицеры могут отдать свой голос только по месту прописки.
Евгений Козлов, военнослужащий 103-й витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:
Александр Башкирёв, военнослужащий 103-й витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:
На избирательном участке отмечают и высокую явку во время досрочного голосования. Во-первых, летом многие военные стараются больше жить в полевых условиях и оттачивать свое мастерство на полигоне. Во-вторых, воскресенье – отличный повод встретиться с родными. Это день, когда солдат отпускают в увольнение. Потому сделать свой выбор все стараются как можно раньше.
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«Я сделал свой выбор за мирную страну, в которой комфортно жить и почётно служить». Как голосуют витебские десантники?
Новости Беларуси. Первые в жизни выборы. Один из самых молодых участков страны, где средний возраст избирателей – чуть более 20-ти лет. Речь об избирательном...
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