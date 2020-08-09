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«Я сделал свой выбор за мирную страну, в которой комфортно жить и почётно служить». Как голосуют витебские десантники?

09.08.2020 11:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Первые в жизни выборы. Один из самых молодых участков страны, где средний возраст избирателей – чуть более 20-ти лет. Речь об избирательном участке, расположенном в 103-й витебской отдельной воздушно-десантной бригаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Я сделал свой выбор за мирную страну, в которой комфортно жить и почётно служить». Как голосуют витебские десантники?

И еще он – самый мужской, ведь среди голосующих – ни одной девушки: свой выбор делают в воинской части исключительно солдаты. А вот контрактники, прапорщики и офицеры могут отдать свой голос только по месту прописки.

«Я сделал свой выбор за мирную страну, в которой комфортно жить и почётно служить». Как голосуют витебские десантники?

Евгений Козлов, военнослужащий 103-й витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:
Я с детства всегда мечтал служить в воздушно-десантных войсках. И мне предоставился такой выбор, что я попал в 103-ю воздушно-десантную бригаду. Также здесь служил мой старший брат, я им всегда гордился. И сегодня я сделал свой выбор за мирную страну, в которой комфортно жить и почетно служить.

«Я сделал свой выбор за мирную страну, в которой комфортно жить и почётно служить». Как голосуют витебские десантники?

Александр Башкирёв, военнослужащий 103-й витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:
Я служу уже 15 месяцев в прославленной 103-й бригаде, связан непосредственно с техникой, потому что сам на ней езжу. Это мои воинские обязанности. Еще 20 лет назад служили наши отцы, родственники, такой техники не было, никто даже не мог подумать, что такая техника появится в нашем вооружении.

«Я сделал свой выбор за мирную страну, в которой комфортно жить и почётно служить». Как голосуют витебские десантники?

На избирательном участке отмечают и высокую явку во время досрочного голосования. Во-первых, летом многие военные стараются больше жить в полевых условиях и оттачивать свое мастерство на полигоне. Во-вторых, воскресенье – отличный повод встретиться с родными. Это день, когда солдат отпускают в увольнение. Потому сделать свой выбор все стараются как можно раньше. 

Люди в материале: Евгений Козлов, Александр Башкирев, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень

 
 
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Новости Беларуси. Первые в жизни выборы. Один из самых молодых участков страны, где средний возраст избирателей – чуть более 20-ти лет. Речь об избирательном...
 
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