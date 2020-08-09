Звучит музыка, глусчане идут на избирательные участки

Источник материала: Радзiма

















С утра в центре Глуска звучит музыка. Людей, идущих на избирательные участки, становится всё больше. За 15 минут, что мы провели на Пушкинском участке для голосования № 1, пришли, как говорится, и стар, и млад. Семей с детьми пока не так много, в полдень для ребятишек пройдет развлекательная программа с играми и конкурсами, вот тогда, как правило, семейные пары с детьми и приходят, и проголосовать, и по центру погулять, тем более что установленные в парке и возле стадиона в прошлом году детские площадки очень популярны у малышей.