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Звучит музыка, глусчане идут на избирательные участки

09.08.2020 — Разное | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Звучит музыка, глусчане идут на избирательные участки
Звучит музыка, глусчане идут на избирательные участки
Звучит музыка, глусчане идут на избирательные участки
Звучит музыка, глусчане идут на избирательные участки

С утра в центре Глуска звучит музыка. Людей, идущих на избирательные участки, становится всё больше. За 15 минут, что мы провели на Пушкинском участке для голосования № 1, пришли, как говорится, и стар, и млад. Семей с детьми пока не так много, в полдень для ребятишек пройдет развлекательная программа с играми и конкурсами, вот тогда, как правило, семейные пары с детьми и приходят, и проголосовать, и по центру погулять, тем более что установленные в парке и возле стадиона в прошлом году детские площадки очень популярны у малышей.

 
 
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С утра в центре Глуска звучит музыка. Людей, идущих на избирательные участки, становится всё больше. За 15 минут, что мы провели на Пушкинском участке для...
 
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