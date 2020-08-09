ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

ЦИК: явка избирателей на президентских выборах на 10.00 составила 45,33%

09.08.2020 11:12 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

ЦИК: явка избирателей на президентских выборах на 10.00 составила 45,33%

По состоянию на 10 часов утра явка избирателей на президентских выборах составила 45,33%. Об этом сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина.

В Гомельской области явка составила 57,82%, в Могилевской – 53,87%, в Брестской – 40,49%, в Витебской – 45,28%, в Гродненской – 42,47%, в Минской – 43,79%, в Минске – 36,08%.

Явка по стране составила 45,33%

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По состоянию на 10 часов утра явка избирателей на президентских выборах составила 45,33%. Об этом сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина. В Гомельской области явка...
 
Новости дня
Новости разные
 
ЦИК утверждает, что досрочно проголосовали более 40% избирателей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.08.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
09.08.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика