|
ЦИК: явка избирателей на президентских выборах на 10.00 составила 45,33%
Источник материала: ОНТ
По состоянию на 10 часов утра явка избирателей на президентских выборах составила 45,33%. Об этом сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина.
В Гомельской области явка составила 57,82%, в Могилевской – 53,87%, в Брестской – 40,49%, в Витебской – 45,28%, в Гродненской – 42,47%, в Минской – 43,79%, в Минске – 36,08%.
Явка по стране составила 45,33%
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По состоянию на 10 часов утра явка избирателей на президентских выборах составила 45,33%. Об этом сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина. В Гомельской области явка...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)