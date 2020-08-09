ЦИК: явка избирателей на президентских выборах на 10.00 составила 45,33%

Источник материала: ОНТ

По состоянию на 10 часов утра явка избирателей на президентских выборах составила 45,33%. Об этом сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина.

В Гомельской области явка составила 57,82%, в Могилевской – 53,87%, в Брестской – 40,49%, в Витебской – 45,28%, в Гродненской – 42,47%, в Минской – 43,79%, в Минске – 36,08%.

Явка по стране составила 45,33%

Фото: БЕЛТА

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