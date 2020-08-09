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На въездах в столицу сотрудники ГАИ и военные с автоматами проверяют автомобили
Источник материала: Tut.by
На всех въездах в столицу установили блокпосты, где выборочно проверяют автомобили. Кроме сотрудников ГАИ, здесь находятся военные с автоматами.
Сотрудники ГАИ при помощи конусов заузили проезжую часть на всех подъездах к столице. Они выборочно останавливают автомобили, проверяют документы, а в некоторых случаях просят открыть багажник.
Совместно с инспекторами на блокпостах работают военные, а также люди в гражданской форме. Последние внимательно следят за машинами, снимают поток на камеру.
Блокпост на улице Притыцкого
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Сотрудники ГАИ выборочно останавливают автомобили, проверяют документы, а в некоторых случаях просят открыть багажник.
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