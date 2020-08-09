На въездах в столицу сотрудники ГАИ и военные с автоматами проверяют автомобили

Источник материала: Tut.by

На всех въездах в столицу установили блокпосты, где выборочно проверяют автомобили. Кроме сотрудников ГАИ, здесь находятся военные с автоматами.



Въезд на проспект Победителей перед МКАД

Сотрудники ГАИ при помощи конусов заузили проезжую часть на всех подъездах к столице. Они выборочно останавливают автомобили, проверяют документы, а в некоторых случаях просят открыть багажник.



Въезд в Минск со стороны Ждановичей. Фото читателя TUT.BY



Въезд в Минск с молодечненской трассы

Совместно с инспекторами на блокпостах работают военные, а также люди в гражданской форме. Последние внимательно следят за машинами, снимают поток на камеру.

Блокпост на улице Притыцкого