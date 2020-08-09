Президент: я готов к диалогу с оппонентами власти, но на провокации ответ будет соответствующий

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко готов к диалогу с оппонентами власти, однако на провокации ответ будет соответствующий. Такое заявление Президент сделал сегодня после голосования на выборах, отвечая на вопросы, пишет БЕЛТА.





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