Источник материала: Кричевская жизнь

На участках для голосования активно работают торговые точки. Это создает праздничное настроение: люди покупают выпечку, фрукты, мясные изделия и так далее.

Встретил сегодня одного из кричевлян. Он рассказал, что не выдержал до 9 августа и сходил на участок, приняв участие в досрочном голосовании, а сейчас идет туда снова специально для того, чтобы купить что-нибудь вкусненькое в буфете.



