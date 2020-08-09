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Праздничное настроение

09.08.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

На участках для голосования активно работают торговые точки. Это создает праздничное настроение: люди покупают выпечку, фрукты, мясные изделия и так далее.

Встретил сегодня одного из кричевлян. Он рассказал, что не выдержал до 9 августа и сходил на участок,  приняв участие в досрочном голосовании, а сейчас идет  туда снова специально для того, чтобы купить что-нибудь вкусненькое в буфете.

Праздничное настроение

 
 
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На участках для голосования активно работают торговые точки. Это создает праздничное настроение: люди покупают выпечку, фрукты, мясные изделия и так
 
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