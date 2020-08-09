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Праздничное настроение
09.08.2020 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
На участках для голосования активно работают торговые точки. Это создает праздничное настроение: люди покупают выпечку, фрукты, мясные изделия и так далее.
Встретил сегодня одного из кричевлян. Он рассказал, что не выдержал до 9 августа и сходил на участок, приняв участие в досрочном голосовании, а сейчас идет туда снова специально для того, чтобы купить что-нибудь вкусненькое в буфете.
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На участках для голосования активно работают торговые точки. Это создает праздничное настроение: люди покупают выпечку, фрукты, мясные изделия и так
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