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Замглавы ЦИК Беларуси: На избирательных участках обеспечена санитарная безопасность
09.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси проходят выборы президента. На высший пост в стране – пять претендентов. Последнюю информацию из Центризбиркома республики узнавала корреспондент «МИР 24» Дарья Хорькова.
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«Члены Центризбиркома не присутствовали на участках, но кто-то подошел к открытию. Мы обменялись мнениями по дороге на работу, видели, как люди шли, готовились отдавать свой голос. Озвученные цифры предварительного голосования говорят о высокой активности. Санитарно-эпидемиологическая обстановка оказала влияние на организацию избирательного процесса. Но нужно отметить, что в целом он устроен в соответствии с избирательным законодательством Республики Беларусь», – рассказал заместитель Председателя комиссии, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь Вадим Ипатов.
«По рекомендации Министерства здравоохранения мы обратили внимание на соблюдение социальной дистанции, было принято решение о количестве наблюдателей на участках для того, чтобы не создавать в закрытых помещениях большого скопления людей. Однако процесс предварительного голосования показал, что рекомендации законодательства исполняются. К 11 часам мы будем уже иметь цифры по явке на голосование», – продолжил он.
Отметим, что на нынешних выборах смогут проголосовать почти семь миллионов человек. Следить за ходом голосования будут 248 международных и почти 50 тысяч национальных наблюдателей.
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По рекомендации Министерства здравоохранения, соблюдается социальная дистанция, также было принято решение о количестве наблюдателей, чтобы не создавать в...
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