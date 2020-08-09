Замглавы ЦИК Беларуси: На избирательных участках обеспечена санитарная безопасность

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси проходят выборы президента. На высший пост в стране – пять претендентов. Последнюю информацию из Центризбиркома республики узнавала корреспондент «МИР 24» Дарья Хорькова.

Сегодня в Беларуси основной день голосования , однако начиная со вторника, 4 августа, белорусы могли проголосовать досрочно. И этой возможностью воспользовались 45,33% избирателей (по данным на 10:00). Сегодня избирательные участки открылись в восемь утра. Точное их количество – 5 767, из них 44 находятся за пределами республики.

«Члены Центризбиркома не присутствовали на участках, но кто-то подошел к открытию. Мы обменялись мнениями по дороге на работу, видели, как люди шли, готовились отдавать свой голос. Озвученные цифры предварительного голосования говорят о высокой активности. Санитарно-эпидемиологическая обстановка оказала влияние на организацию избирательного процесса. Но нужно отметить, что в целом он устроен в соответствии с избирательным законодательством Республики Беларусь», – рассказал заместитель Председателя комиссии, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь Вадим Ипатов.

«По рекомендации Министерства здравоохранения мы обратили внимание на соблюдение социальной дистанции, было принято решение о количестве наблюдателей на участках для того, чтобы не создавать в закрытых помещениях большого скопления людей. Однако процесс предварительного голосования показал, что рекомендации законодательства исполняются. К 11 часам мы будем уже иметь цифры по явке на голосование», – продолжил он.

Отметим, что на нынешних выборах смогут проголосовать почти семь миллионов человек. Следить за ходом голосования будут 248 международных и почти 50 тысяч национальных наблюдателей.