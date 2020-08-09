Дубровенцы выбирают Президента Республики Беларусь

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





На участке № 2, который расположился в общежитии профессионального лицея сельскохозяйственного производства в Дубровно, оживленно. Люди спешат отдать свой голос и таким образом высказать гражданскую позицию. Жительница райцентра Валентина Кузьмичева говорит: «Проголосовать за наше общее будущее сейчас особенно важно. В Послании народу и парламенту Президента прозвучало самое главное: важно не потерять Беларусь».







Сегодня этот посыл избиратели поддерживают, приходя на участки для голосования целыми семьями и с праздничным настроением.

– У нас достаточно большой участок – 2150 избирателей, –говорит председатель комиссии Елена Наумова. – Много улиц, крупный частный сектор, где проживают как люди среднего и пожилого возраста, так и молодежь. Для 4-х юношей и девушек, которые голосуют впервые, мы подготовили сувениры с национальной символикой.

Владиславу Кармалыс в июле исполнилось 18 лет.













– Вот, будет на память об участии в первых в моей жизни выборах календарик и буклет о родном районе, – говорит парень. – Очень волнуюсь. Но члены комиссии все объяснили, и, что вдвойне радует, поздравили меня с этим знаменательным событием. Я дубровенец, здесь родился, учусь и живу. Хочу быть полезным своей малой родине. В следующие выходные женюсь. Буду нести ответственность не только за себя, но и за свою семью. Поэтому участие в выборах для меня – не пустая формальность, а серьезный, ответственный и взвешенный шаг.



















Тем временем процесс голосования идет своим чередом на всех участках для голосования Дубровенщины. Члены комиссии готовы ответить на все вопросы избирателей, разъяснить непонятные моменты и там, где необходимо, помочь. Видя, что у входа нерешительно остановилась пожилая женщина, к ней подошли, провели на место, предложили присесть, все разъяснили. Она прошла в кабинку и сделала свой выбор.

– Такие располагающие, доброжелательные… Все вы – большие молодцы! – говорит дубровенка, прощаясь.

Люди приходят голосовать целями семьями. Много молодых родителей, дедушек и бабушек с внуками.

























Для людей старшего поколения выборы – большой праздник, в котором они, конечно, хотят принять участие. На каждом участке работают буфеты, сейчас проходят концертные программы с участием творческих коллективов Дубровенщины.



































