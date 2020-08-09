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Дубровенцы выбирают Президента Республики Беларусь

09.08.2020 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Дубровенцы выбирают Президента Республики Беларусь

На участке № 2, который расположился в общежитии профессионального лицея сельскохозяйственного производства в Дубровно, оживленно. Люди спешат отдать свой голос и таким образом высказать гражданскую позицию. Жительница райцентра Валентина Кузьмичева говорит: «Проголосовать за наше общее будущее сейчас особенно важно. В Послании народу и парламенту Президента прозвучало самое главное: важно не потерять Беларусь».


Дубровенцы выбирают Президента Республики Беларусь

Сегодня этот посыл избиратели поддерживают, приходя на участки для голосования целыми семьями и с праздничным настроением.
– У нас достаточно большой участок – 2150 избирателей, –говорит председатель комиссии Елена Наумова. – Много улиц, крупный частный сектор, где проживают как люди среднего и пожилого возраста, так и молодежь. Для 4-х юношей и девушек, которые голосуют впервые, мы подготовили сувениры с национальной символикой.
Владиславу Кармалыс в июле исполнилось 18 лет.


Дубровенцы выбирают Президента Республики Беларусь


Дубровенцы выбирают Президента Республики Беларусь

– Вот, будет на память об участии в первых в моей жизни выборах календарик и буклет о родном районе, – говорит парень. – Очень волнуюсь. Но члены комиссии все объяснили, и, что вдвойне радует, поздравили меня с этим знаменательным событием. Я дубровенец, здесь родился, учусь и живу. Хочу быть полезным своей малой родине. В следующие выходные женюсь. Буду нести ответственность не только за себя, но и за свою семью. Поэтому участие в выборах для меня – не пустая формальность, а серьезный, ответственный и взвешенный шаг.


Дубровенцы выбирают Президента Республики Беларусь


Дубровенцы выбирают Президента Республики Беларусь


Дубровенцы выбирают Президента Республики Беларусь

Тем временем процесс голосования идет своим чередом на всех участках для голосования Дубровенщины. Члены комиссии готовы ответить на все вопросы избирателей, разъяснить непонятные моменты и там, где необходимо, помочь. Видя, что у входа нерешительно остановилась пожилая женщина, к ней подошли, провели на место, предложили присесть, все разъяснили. Она прошла в кабинку и сделала свой выбор.
– Такие располагающие, доброжелательные… Все вы – большие молодцы! – говорит дубровенка, прощаясь.
Люди приходят голосовать целями семьями. Много молодых родителей, дедушек и бабушек с внуками.


Дубровенцы выбирают Президента Республики Беларусь


Дубровенцы выбирают Президента Республики Беларусь


Дубровенцы выбирают Президента Республики Беларусь


Дубровенцы выбирают Президента Республики Беларусь

Для людей старшего поколения выборы – большой праздник, в котором они, конечно, хотят принять участие. На каждом участке работают буфеты, сейчас проходят концертные программы с участием творческих коллективов Дубровенщины.


Дубровенцы выбирают Президента Республики Беларусь


Дубровенцы выбирают Президента Республики Беларусь


Дубровенцы выбирают Президента Республики Беларусь


Дубровенцы выбирают Президента Республики Беларусь


Дубровенцы выбирают Президента Республики Беларусь


Дубровенцы выбирают Президента Республики Беларусь

 
 
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На участке № 2, который расположился в общежитии профессионального лицея сельскохозяйственного производства в Дубровно, оживленно. Люди спешат отдать свой голос
 
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