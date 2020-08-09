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Как проголосовать не по месту регистрации, а по месту пребывания? Разъясняет Вадим Ипатов

09.08.2020 12:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. К данным о ходе голосования на выборах Президента. По последним данным более 40 % избирателей уже сделали свой выбор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Вся оперативная информация приходит из Центризбиркома. В течение дня здесь работает съемочная группа СТВ.  

Юлия Бешанова выходит на прямую связь.    

Как проголосовать не по месту регистрации, а по месту пребывания? Разъясняет Вадим Ипатов

Юлия Бешанова, корреспондент:
Вообще, в ЦИКе сегодня день напряженный. Мне кажется, что сотрудники комиссии начали работу рано утром. Мы прибыли сюда около восьми часов утра, а работа уже кипела.

Что касается специфики работы. ЦИК на сутки превратился в настоящий «мозговой центр» выборов. Сюда стекается информация со всех уголков страны, с каждого избирательного участка. Информация оперативно обратывается, сотрудники ЦИКа будут делиться свежими данными с нами. Уже сейчас рядом со мной Вадим Ипатов – заместитель председателя Центризбиркома.

Что делать, если человек в день выборов (не успел проголосовать досрочно) оказался не по месту регистрации, а по месту пребывания. Как можно проголосовать?

«Рекорд мы немножко превзошли». Вадим Ипатов о том, сколько белорусов проголосовали досрочно

Как проголосовать не по месту регистрации, а по месту пребывания? Разъясняет Вадим Ипатов


Вадим Ипатов, заместитель председателя Центризбиркома Беларуси:
Два таких вопроса, которые всегда задаются в течение избирательной кампании, особенно в основной день. Первый это по документам и как можно проголосовать, если ты пришел не по месту регистрации. Эти два вопроса урегулированы соответствующими постановлениями Центризбиркома, они есть на нашем сайте.

Если говорить о голосовании не по месту регистрации, то человек должен предоставить документы, удостоверяющие личность и подтверждающие законность своего нахождения в данном месте, договор аренды квартиры, то, что он сейчас находится в командировке и проживает, например, в гостинице. Это такие решаемые вопросы.

Юлия Бешанова:
Т.е. не повод не прийти на избирательные участки?

Вадим Ипатов:
Не повод. Параллельно происходит следующее: поступают данные в ту избирательную комиссию, где человек зарегистрирован. Там, естественно, он из списков исключается и включается в список по месту его голосования.

Как проголосовать не по месту регистрации, а по месту пребывания? Разъясняет Вадим Ипатов

Напомним, что для того, чтобы выборы состоялись, законодательством предусмотрен достаточно высокий процент явки избирателей и, судя по утренней активности и досрочному голосованию, белорусы это прекрасно понимают.  

В следующих выпусках мы обязательно обсудим активность белорусов на избирательных участках с представителями Центральной избирательной комиссии.

Подробнее в видеоматериале

Люди в материале: Вадим Ипатов, Юлия Бешанова

 
 
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Новости Беларуси. К данным о ходе голосования на выборах Президента. По последним данным более 40 % избирателей уже сделали свой выбор, сообщили в программе Новости...
 
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