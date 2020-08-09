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Выборы-2020: в сельской местности голосуют активно

09.08.2020 12:20 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Сегодня в нашей стране проходят выборы Президента Республики Беларусь. Как только открылись участки для голосования, избиратели стали активно посещать их, чтобы отдать голос за своего кандидата.

Например, в агрогородке Хотыничи – единственном сельском населенном пункте района, где сразу два участка для голосования, люди начали отдавать свои голоса с самого утра.

Выборы-2020: в сельской местности голосуют активно

На участке для голосования № 22, который расположен в здании Хотыничской СШ, для начала, согласно всех правил, опломбировали урну для голосования.

Выборы-2020: в сельской местности голосуют активно
Выборы-2020: в сельской местности голосуют активно
Выборы-2020: в сельской местности голосуют активно
Выборы-2020: в сельской местности голосуют активно

Одним из первых на данном участке проголосовал пенсионер Николай Ковальчук.

– Всегда хожу на выборы с удовольствием, – говорит Николай Николаевич. – Этот раз – не исключение. Когда работал, иногда голосовал досрочно. Сейчас же на пенсии, поэтому решил прийти именно в день выборов.

Выборы-2020: в сельской местности голосуют активно

Такое же мнение и у Михаила Кононовича, который также не пропускает ни одной избирательной кампании.

Выборы-2020: в сельской местности голосуют активно

Готовились к тому, чтобы принять посетителей, и работники торговли.

Выборы-2020: в сельской местности голосуют активно
Выборы-2020: в сельской местности голосуют активно

К слову, на этом участке досрочно проголосовали 42,9 процента избирателей.

В Раздяловичах на участке для голосования № 23 с утра также было многолюдно. Хотя, по словам председателя комиссии , ажиотаж наблюдался здесь и в некоторые дни досрочного голосования, когда во время регистрации избирателей образовывались целые очереди. Досрочно свой голос отдали 43,5 процента жителей этого агрогородка.

Выборы-2020: в сельской местности голосуют активно
Выборы-2020: в сельской местности голосуют активно
Выборы-2020: в сельской местности голосуют активно
Выборы-2020: в сельской местности голосуют активно
Выборы-2020: в сельской местности голосуют активно
Выборы-2020: в сельской местности голосуют активно
Выборы-2020: в сельской местности голосуют активно

– Не скажу, что выборы для меня какой-то особенный день, – рассказал Иван Новик. – Но для страны это событие действительно значимое. Поэтому на выборы хожу всегда. С кандидатом определился примерно неделю назад и сегодня отдал свой голос именно за этого человека.

Выборы-2020: в сельской местности голосуют активно

Активно голосовали и на участке № 21 в здании Хотыничского СДК.

Выборы-2020: в сельской местности голосуют активно

– Я свой голос отдаю за действующего Президента, – не скрывала своих предпочтений, отметила Татьяна Кулан.

Выборы-2020: в сельской местности голосуют активно
Выборы-2020: в сельской местности голосуют активно

Например, семьи Милевских и Дылевских, которые живут по соседству, приехали голосовать вместе.

Выборы-2020: в сельской местности голосуют активно
Выборы-2020: в сельской местности голосуют активно

А для Александра Дылевского нынешние выборы – первые в жизни.

Выборы-2020: в сельской местности голосуют активно
Выборы-2020: в сельской местности голосуют активно
Выборы-2020: в сельской местности голосуют активно

Владимир Соколов.


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Сегодня в нашей стране проходят выборы Президента Республики Беларусь. Как только открылись участки для голосования, избиратели стали активно посещать их,
 
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