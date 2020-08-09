Выборы-2020: в сельской местности голосуют активно

Сегодня в нашей стране проходят выборы Президента Республики Беларусь. Как только открылись участки для голосования, избиратели стали активно посещать их, чтобы отдать голос за своего кандидата.
Например, в агрогородке Хотыничи – единственном сельском населенном пункте района, где сразу два участка для голосования, люди начали отдавать свои голоса с самого утра.
На участке для голосования № 22, который расположен в здании Хотыничской СШ, для начала, согласно всех правил, опломбировали урну для голосования.
Одним из первых на данном участке проголосовал пенсионер Николай Ковальчук.
– Всегда хожу на выборы с удовольствием, – говорит Николай Николаевич. – Этот раз – не исключение. Когда работал, иногда голосовал досрочно. Сейчас же на пенсии, поэтому решил прийти именно в день выборов.
Такое же мнение и у Михаила Кононовича, который также не пропускает ни одной избирательной кампании.
Готовились к тому, чтобы принять посетителей, и работники торговли.
К слову, на этом участке досрочно проголосовали 42,9 процента избирателей.
В Раздяловичах на участке для голосования № 23 с утра также было многолюдно. Хотя, по словам председателя комиссии , ажиотаж наблюдался здесь и в некоторые дни досрочного голосования, когда во время регистрации избирателей образовывались целые очереди. Досрочно свой голос отдали 43,5 процента жителей этого агрогородка.
– Не скажу, что выборы для меня какой-то особенный день, – рассказал Иван Новик. – Но для страны это событие действительно значимое. Поэтому на выборы хожу всегда. С кандидатом определился примерно неделю назад и сегодня отдал свой голос именно за этого человека.
Активно голосовали и на участке № 21 в здании Хотыничского СДК.
– Я свой голос отдаю за действующего Президента, – не скрывала своих предпочтений, отметила Татьяна Кулан.
Например, семьи Милевских и Дылевских, которые живут по соседству, приехали голосовать вместе.
А для Александра Дылевского нынешние выборы – первые в жизни.
Владимир Соколов.