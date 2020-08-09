Выборы-2020: в сельской местности голосуют активно

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Сегодня в нашей стране проходят выборы Президента Республики Беларусь. Как только открылись участки для голосования, избиратели стали активно посещать их, чтобы отдать голос за своего кандидата.

Например, в агрогородке Хотыничи – единственном сельском населенном пункте района, где сразу два участка для голосования, люди начали отдавать свои голоса с самого утра.





На участке для голосования № 22, который расположен в здании Хотыничской СШ, для начала, согласно всех правил, опломбировали урну для голосования.

















Одним из первых на данном участке проголосовал пенсионер Николай Ковальчук.

– Всегда хожу на выборы с удовольствием, – говорит Николай Николаевич. – Этот раз – не исключение. Когда работал, иногда голосовал досрочно. Сейчас же на пенсии, поэтому решил прийти именно в день выборов.





Такое же мнение и у Михаила Кононовича, который также не пропускает ни одной избирательной кампании.





Готовились к тому, чтобы принять посетителей, и работники торговли.





К слову, на этом участке досрочно проголосовали 42,9 процента избирателей.

В Раздяловичах на участке для голосования № 23 с утра также было многолюдно. Хотя, по словам председателя комиссии , ажиотаж наблюдался здесь и в некоторые дни досрочного голосования, когда во время регистрации избирателей образовывались целые очереди. Досрочно свой голос отдали 43,5 процента жителей этого агрогородка.

























– Не скажу, что выборы для меня какой-то особенный день, – рассказал Иван Новик. – Но для страны это событие действительно значимое. Поэтому на выборы хожу всегда. С кандидатом определился примерно неделю назад и сегодня отдал свой голос именно за этого человека.





Активно голосовали и на участке № 21 в здании Хотыничского СДК.





– Я свой голос отдаю за действующего Президента, – не скрывала своих предпочтений, отметила Татьяна Кулан.









Например, семьи Милевских и Дылевских, которые живут по соседству, приехали голосовать вместе.









А для Александра Дылевского нынешние выборы – первые в жизни.













Владимир Соколов.

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