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Президент: если кто-то ждет, что у нас испортились отношения с Россией, заблуждаетесь
Источник материала: ОНТ
Отношения между Беларусью и Россией будут складываться в нормальном ключе. Такое мнение высказал Александр Лукашенко, отвечая на вопросы после голосования на выборах,
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Отношения между Беларусью и Россией будут складываться в нормальном ключе. Такое мнение высказал Александр Лукашенко, отвечая на вопросы после голосования на...
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