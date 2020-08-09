Президент: если кто-то ждет, что у нас испортились отношения с Россией, заблуждаетесь

Источник материала: ОНТ

Отношения между Беларусью и Россией будут складываться в нормальном ключе. Такое мнение высказал Александр Лукашенко, отвечая на вопросы после голосования на выборах, пишет БЕЛТА.

ДОПОЛНЯЕТСЯ

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram