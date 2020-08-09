Президент Беларуси Александр Лукашенко проголосовал на президентских выборах,
Глава государства традиционно принял участие в голосовании на избирательном участке, расположенном в Белорусском государственном университете физической культуры.-0-
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Лукашенко проголосовал на президентских выборах
09.08.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны
Источник материала: Нясвижскiя навiны
Президент Беларуси Александр Лукашенко проголосовал на президентских выборах,
Глава государства традиционно принял участие в голосовании на избирательном участке, расположенном в Белорусском государственном университете физической культуры.-0-
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Президент Беларуси Александр Лукашенко проголосовал на президентских выборах, передает корреспондент БЕЛТА. Глава государства традиционно принял участие в...
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