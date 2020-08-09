Выбраць будучыню РАЗАМ

Источник материала: Кировец

Кіраўчане працягваюць дзяліцца сваімі меркаваннямі.

Владислав СВИРКО, учащийся Бобруйского механико-технического колледжа:

– Я впервые принимаю участие в выборах. Это для меня и знаменательное событие, и ответственный шаг в жизни: я наравне со всеми гражданами определяю не только дальнейший путь развития своей Родины, но и своего будущего.

В ХХІ веке двигатель любой экономики – знания и энергия человека. В нашем государстве молодежь имеет право на бесплатное образование, которым я, кстати, пользуюсь. В следующем году я заканчиваю учебу в колледже, и уже сегодня знаю, что мне не придется искать работу, я буду обязательно трудоустроен. А это немаловажно: у меня будет возможность трудиться и зарабатывать. В скором времени планирую обязательно исполнить свой воинский долг. Причем рад, что у каждого армейца-белоруса есть возможность служить именно в своей стране. Горжусь, что в нашем государстве царят мир, согласие и порядок. Хочу, чтобы так было и в будущем.