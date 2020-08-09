Как голосуют на дому

Источник материала: Горецкий вестник

Более 350 избирателей, которые по каким-либо причинам не могут прийти на участок в день выборов, пожелали проголосовать по месту их нахождения. Об этом сообщила «Горецкому вестнику» председатель Заслоновской участковой избирательной комиссии № 8 Нина Рудашко.

Это больше, чем на парламентских выборах год назад. По словам Нины Павловны, при уточнении списков избирателей были записаны в отдельный список регистрации просьб о голосовании на дому тех, кто пожелал отдать свой голос по месту их нахождения. «В связи с эпидемиологической обстановкой, многие люди пенсионного возраста стараются не посещать общественные места, находятся на самоизоляции, — сказала председатель комиссии. — Кроме того, во время досрочного голосования ежедневно по телефону поступали звонки от избирателей, мы тоже вносили их фамилии и адреса в этот список регистрации просьб о голосовании по месту нахождения избирателя».







Нина Рудашко подчеркнула, что голосование на дому проводится только в основной день выборов 9 августа и ничем не отличается от того, что проводится на участке. Избиратели могут оставлять свои заявки по телефону также 9 августа не позже 18.00, чтобы до 20.00 их успели посетить. Документально подтверждать причину желания отдать свой голос по месту нахождения не нужно.

Для проведения голосования на дому предусмотрены средства защиты для членов комиссии, водителя. Избирателю выдаются индивидуальные ручки, которые впоследствии дезинфицируют. Голосующий может воспользоваться и своей ручкой.

78-летняя Людмила Клименкова встречает членов избирательной комиссии Татьяну Котову и Андрея Хныкова во дворе своего дома. Первые слова — благодарность за возможность не приходить на участок, а отдать свой голос дома. Впервые возможностью проголосовать по местонахождению она воспользовалась на парламентских выборах год назад. «Это очень удобно и комфортно для нас, пожилых людей. Раньше я всегда сама приходила, а теперь болят ноги, — говорит Людмила Стефановна, которая всю жизнь отработала санитаркой в ветлаборатории. Она показала свой паспорт, развернув на необходимых страницах, поставила свою подпись в списке голосующих, поставила метку в бюллетень и опустила в урну. «Мне свой выбор было сделать легко. Я проголосовала за мир в стране и спокойную жизнь без всяких потрясений», — сказала Людмила Стефановна.

Благодарит комиссию за возможность отдать свой голос дома и 91-летняя Мария Дремина, которая уверенно ставит метку на бюллетене: «Я пережила войну, была в беженцах. Лучшего руководителя страны нам не надо. Он хозяин, честный, знает все в государстве».









Текст — Елена Агейчик

Фото — Михаил Левцов