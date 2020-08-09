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В Гомельской области проголосовало более 50% избирателей. Как проходят выборы в южном регионе?
Источник материала: ОНТ
В Гомельской области выборы состоялись. Проголосовало более 50% избирателей. Такие данные озвучила Центральная избирательная комиссия.
В основной день голосования в регионе работают около одной тысячи избирательных участков. 38 из них размещены в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения. Правом голоса на Гомельщине обладают более миллиона избирателей.
Участие зарубежных наблюдателей от стран СНГ за ходом голосования в Беларуси стало уже доброй традицией. Работа миссии – важный элемент международного мониторинга выборов. Только по линии Межпарламентской Ассамблеи СНГ на выборах аккредитованы 52 международных наблюдателя, которые находятся не только в Минске, но и в регионах.
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В Гомельской области выборы состоялись. Проголосовало более 50% избирателей. Такие данные озвучила Центральная избирательная комиссия. В основной день голосования...
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