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В Гомельской области проголосовало более 50% избирателей. Как проходят выборы в южном регионе?

09.08.2020 12:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Гомельской области проголосовало более 50% избирателей. Как проходят выборы в южном регионе?

В Гомельской области выборы состоялись. Проголосовало более 50% избирателей. Такие данные озвучила Центральная избирательная комиссия.

В основной день голосования в регионе работают около одной тысячи избирательных участков. 38 из них размещены в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения. Правом голоса на Гомельщине обладают более миллиона избирателей.

Виктор Афанасенко, заместитель председателя участковой избирательной комиссии №24 г.Гомеля«Люди идут постепенно, каждый проходит, регистрируется, берет бюллетень, расписывается. Выборы идут спокойно, нормально, уравновешенно, у людей настроение нормальное. Многие уже, наверное, изучили из нашей прессы и телевидения кандидатов. В основном, все идут подготовленные, целенаправленно голосуют. Международные наблюдатели посетили участок. Они смотрели, как открывался участок, как опечатывались урны, как зашли люди, как голосовали, вопросов у них не возникло».

Участие зарубежных наблюдателей от стран СНГ за ходом голосования в Беларуси стало уже доброй традицией. Работа миссии – важный элемент международного мониторинга выборов. Только по линии Межпарламентской Ассамблеи СНГ на выборах аккредитованы 52 международных наблюдателя, которые находятся не только в Минске, но и в регионах.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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В Гомельской области выборы состоялись. Проголосовало более 50% избирателей. Такие данные озвучила Центральная избирательная комиссия. В основной день голосования...
 
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