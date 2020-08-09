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Голосование на Заслоновском участке в кинотеатре “Крыніца”

09.08.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


В 8 утра открылись участки для голосования. В 7.45 в присутствии наблюдателей опечатали урны для голосования, большую, прозрачную, установленную на участке, и три для волеизъявления дому. Первые избиратели пришли за 10 минут до открытия участка. В числе их Тамара Юдина, которая призналась, что всегда приходит проголосовать первой: “Я отдала свой голос за сильную и процветающую Беларусь, за человека, который является настоящим хозяином в стране”.

Голосование на Заслоновском участке в кинотеатре “Крыніца”
Голосование на Заслоновском участке в кинотеатре “Крыніца”

Воспитатель ясли-сада Татьяна Бормотько пришла вместе с двумя дочками. Вера – будущий программист, студентка Белорусско-Российского университета. Катя изучает мировую экономику в БГСХА. Это первое их голосование. Председатель Заслоновской участковой избирательной комиссии номер 8 Нина Рудашко поздравила впервые голосующих девушек и вручила им ручки и красивые календари на 2021 год.

Голосование на Заслоновском участке в кинотеатре “Крыніца”

Вера и Катя сказали, что в семье обсуждали все вместе, за кого отдать свой голос. Изучили предвыборные программы, посмотрели, как проводят кандидаты агитацию. “Мы проголосовали за процветание и независимость нашей Беларуси. Очень приятно, что нас поздравили”, – сказали девушки.


Елена Агейчик


 
 
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В 8 утра открылись участки для голосования. В 7.45 в присутствии наблюдателей опечатали урны для голосования, большую, прозрачную, установленную на участке, и три для...
 
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