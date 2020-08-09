Владимир Кравцов: мой голос за стабильную и процветающую страну

Владимир Кравцов

Председатель Гродненского облисполкома отдал свой голос за стабильную и процветающую страну, за мир и спокойствие на белорусской земле. Об этом он сказал журналистам после голосования на избирательном участке, передает корреспондент БЕЛТА.





Владимир Кравцов голосовал на участке, расположенном в стенах Гродненской городской гимназии. «Участие в выборах — это и мое право, и мой гражданский долг. Ну а выборы Президента — важнейшее политическое мероприятие, ведь глава государства определяет внутреннюю и внешнюю политику, курс страны, куда она будет двигаться дальше», — отметил Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что очень важно не ошибиться с выбором, выбрать того, кто сможет реализовать планы людей.





«Как гражданин Республики Беларусь проголосовал за стабильную и развивающую страну, за перспективный курс развития, за мир и спокойствие на нашей земле», — сказал Владимир Кравцов.

На участке №5, где голосовал председатель облисполкома, зарегистрированы около 1,9 тыс. избирателей. Более 300 из них проголосовали досрочно. В основной день голосования избиратели на участок шли достаточно активно. «Явка высокая. Идут и люди моего поколения, и молодежь. И, что важно, приходят с хорошим настроением. Пока никаких замечаний нет», — отметил наблюдатель Евгений Полубинский.





















В Гродненской области открыты 656 избирательных участков. В работе избирательных комиссий задействованы более 7 тыс. человек. Жители региона активно принимают участие в выборах. По данным на 10.00, явка избирателей превысила 42%.-0-

Фото Леонида Щеглова



