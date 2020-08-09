Проводится акция «Соберем детей в школу»

Источник материала: Горецкий вестник

С 3 августа стартовала ежегодная республиканская благотворительная кампания Белорусского Общества Красного Креста «Соберем детей в школу»

Скоро начнется новый учебный год. Однако у многих родителей нет возможности купить своим детям все необходимое к школе. Мы можем вместе помочь ребятам из семей с низким уровнем дохода. В частности, находящимся в социально опасном положении, детям с инвалидностью, учащимся из семей беженцев и т. д.

Поддержать благотворительную кампанию может каждый.

Какая помощь нужна? Это школьная одежда и утепленные вещи для осеннего сезона, обувь; рюкзаки и сумки; канцелярские товары (тетради, ручки, карандаши, краски, кисточки, линейки, точилки, пластилин, альбомы, наборы цветной бумаги, стаканы-непроливайки для воды, пеналы); спортивный инвентарь (мячи, скакалки и др.).

Как вы можете помочь:

– купить любые принадлежности, необходимые ребенку в школе;

– приобрести одежду, обувь или передать хорошие вещи, бывшие в употреблении;

– перечислить сумму на благотворительный счет;

– рассказать об акции знакомым и друзьям, чтобы они тоже имели возможность принять в ней участие.

Передать все можно в районную организацию по адресу: г. Горки, ул. Ленина, 13.

Как перечислить деньги? Можно совершить целевые пожертвования в рамках кампании в системе ЕРИП. Выбрать пункт «Благотворительность, общественные объединения»- «Помощь детям, взрослым»-«Белорусский Красный Крест»-«Благотворительный взнос»-«Могилевская организация»-ввести номер благотворительной акции 222. Обязательно в разделе ФИО в одной из строк указать г. Горки.

По всем вопросам обращаться по телефонам: 5-92-32, +375-29-114-96-30.

Присоединяйтесь к нам! Подарим радость детям!

Татьяна БОРОВИКОВА,

председатель Горецкой РО «БОКК»