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Проводится акция «Соберем детей в школу»
09.08.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
С 3 августа стартовала ежегодная республиканская благотворительная кампания Белорусского Общества Красного Креста «Соберем детей в школу»
Скоро начнется новый учебный год. Однако у многих родителей нет возможности купить своим детям все необходимое к школе. Мы можем вместе помочь ребятам из семей с низким уровнем дохода. В частности, находящимся в социально опасном положении, детям с инвалидностью, учащимся из семей беженцев и т. д.
Поддержать благотворительную кампанию может каждый.
Какая помощь нужна? Это школьная одежда и утепленные вещи для осеннего сезона, обувь; рюкзаки и сумки; канцелярские товары (тетради, ручки, карандаши, краски, кисточки, линейки, точилки, пластилин, альбомы, наборы цветной бумаги, стаканы-непроливайки для воды, пеналы); спортивный инвентарь (мячи, скакалки и др.).
Как вы можете помочь:
– купить любые принадлежности, необходимые ребенку в школе;
– приобрести одежду, обувь или передать хорошие вещи, бывшие в употреблении;
– перечислить сумму на благотворительный счет;
– рассказать об акции знакомым и друзьям, чтобы они тоже имели возможность принять в ней участие.
Передать все можно в районную организацию по адресу: г. Горки, ул. Ленина, 13.
Как перечислить деньги? Можно совершить целевые пожертвования в рамках кампании в системе ЕРИП. Выбрать пункт «Благотворительность, общественные объединения»- «Помощь детям, взрослым»-«Белорусский Красный Крест»-«Благотворительный взнос»-«Могилевская организация»-ввести номер благотворительной акции 222. Обязательно в разделе ФИО в одной из строк указать г. Горки.
По всем вопросам обращаться по телефонам: 5-92-32, +375-29-114-96-30.
Присоединяйтесь к нам! Подарим радость детям!
Татьяна БОРОВИКОВА,
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С 3 августа стартовала ежегодная республиканская благотворительная кампания Белорусского Общества Красного Креста «Соберем детей в школу» Скоро начнется новый...
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