Досрочное голосование во Дворце культуры – Фото

Источник материала: Горецкий вестник





В пятницу, 7 августа, на Академическом участке № 2, расположенном во Дворце культыра, голосование шло активно с 10.00. Всего, по словам председателя участковой избирательной комиссии Академического участка Александра Медведникова, в списках более двух тысяч избирателей. Десять из них будут голосовать впервые.

Представители комиссии отмечают, что наиболее активно жители микрорайона академии голосуют с 11.00 до 14.00 и после 17.00. По итогам трех дней досрочного голосования явка на участке составила 22%. На утро пятницы было зафиксировано 40 заявок для голосования на дому, которое будет осуществляться только 9 августа.

Как отмечают члены комиссии, избиратели приходят с хорошим настроением, при необходимости им разъясняются правила заполнения бюллетеня, предлагают обработать руки, регулярно дезинфицируют помещение и мебель.

























Для многих горожан участие в выборах является семейной традицией. Например, супруги Александр и Галина Кривенковы также пришли голосовать вместе. «Мы голосуем за мирную и светлую Беларусь. Хотим, чтобы наши дети и внуки жили без войн и беспорядков», отметила супружеская пара.

Сергей Григорьев имеет инвалидность по зрению. На участок он пришел с женой Светланой. Сергей Викторович мог бы и без помощи супруги отдать свой гражданский долг, ведь ему выдали специальный трафарет.







































Текст — Ольга Киммель

Фото — Михаил Левцов